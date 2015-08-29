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    Кобелев: «Я доволен тем, как мы выглядели сегодня»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими впечатлениями после игры с «Уфой» в седьмом туре чемпионата России, а также прокомментировал ситуацию по трансферам бело-голубых.

    - Как мы и предполагали, игра не оказалась простой. "Уфа" любит и умеет вести единоборства. Это команда бойцов. Нам удалось взять мяч под контроль. Ребята выполнили установку и забили дважды, а могли еще больше. Я доволен тем, как мы выглядели сегодня.

    За "Динамо" опять забили защитники…

    – Да, но моменты-то имели и хавбеки, и форварды! Ионов, Жирков, другие… Есть моменты – значит, и голы придут. В ближайших матчах, я уверен.

    Кто-то еще в ближайшее время уйдет из "Динамо"?

    – Ребята, мы говорим об игре или о трансферах?

    Дуглас только что официально стал игроком "Трабзонспора"…

    – Когда это произошло? Видимо, во время нашей игры? Сейчас горячая пора на рынке. А трансферы любят тишину. Европейские клубы порой темнят до последнего – и бывают правы. Мы тоже комментируем только свершившиеся переходы.

    Жирков останется в команде?

    – Вот он только что был на поле, играл, пенальти заработал…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 17:09
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