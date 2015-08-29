Кобелев: «Я доволен тем, как мы выглядели сегодня»

Молодчики.очень рад за ребят и тренера!!!
Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими впечатлениями после игры с «Уфой» в седьмом туре чемпионата России, а также прокомментировал ситуацию по трансферам бело-голубых.
- Как мы и предполагали, игра не оказалась простой. "Уфа" любит и умеет вести единоборства. Это команда бойцов. Нам удалось взять мяч под контроль. Ребята выполнили установку и забили дважды, а могли еще больше. Я доволен тем, как мы выглядели сегодня.
За "Динамо" опять забили защитники…
– Да, но моменты-то имели и хавбеки, и форварды! Ионов, Жирков, другие… Есть моменты – значит, и голы придут. В ближайших матчах, я уверен.
Кто-то еще в ближайшее время уйдет из "Динамо"?
– Ребята, мы говорим об игре или о трансферах?
Дуглас только что официально стал игроком "Трабзонспора"…
– Когда это произошло? Видимо, во время нашей игры? Сейчас горячая пора на рынке. А трансферы любят тишину. Европейские клубы порой темнят до последнего – и бывают правы. Мы тоже комментируем только свершившиеся переходы.
Жирков останется в команде?
– Вот он только что был на поле, играл, пенальти заработал…