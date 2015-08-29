РФПЛ. «Динамо» обыгрывает «Уфу»

В первом матче игрового дня седьмого тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» без видимых проблем разобралось дома с «Уфой». Первый раз свое превосходство на табло хозяевам удалось зафиксировать под занавес первого тайма. После эффектной передачи пяткой Ионова, Козлов открыл счет матче. Во втором тайме Дьяков укрепил приемущество бело-голубых голом с 11-ти метровой отметки. Отметим, что этот гол стал первым для Дьякова в футболке «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

Динамо (Москва) – Уфа (Уфа) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 45+1; 2:0 – Дьяков, 58 (с пенальти).

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Зобнин, Денисов, Катрич, Жирков (Левин, 83), Ташаев, Ионов.

Уфа: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Сафрониди, Пауревич (Марсиньо, 74), Засеев, Стоцкий, Зинченко, Галиулин (Фримпонг, 63), Пурье (Ханджич, 46).

Предупреждения: Осипов, 57.