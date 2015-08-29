Ребров: «Рано делать выводы о кардинальных изменениях»

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров поделился мнением об изменениях в игре команды.

«Еще рано делать выводы о кардинальных изменениях и приводить какие-то примеры, потому что начнется сравнение с другими тренерами, а этого мне не хотелось бы. Пусть пройдет хотя бы десять игр, а еще лучше подождать с выводами до зимнего перерыва.

Игроки остались практически те же. Добавились только Роман Широков, Ивелин Попов и Зе Луиш, но игра команды изменилась. Возможно, ребятам более близок тот стиль, который пропагандирует Аленичев. Видно, что футболисты получают удовольствие от своей работы. Понятно, что есть еще много моментов, которые нужно улучшать, но внутри команды обстановка хорошая, игроки понимают, какой Аленичев видит нашу игру и им это нравится, что и сказывается на результатах», – сказал Ребров

