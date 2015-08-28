РФПЛ. Гол Нобоа позволил «Ростову» обыграть «Амкар»

«Ростов» продолжает удивлять: находившаяся на грани вылета в концовке прошлого сезона, команда Курбана Бердыева еще до начала тура была рядом с зоной еврокубков, а теперь сохранит за собой пятое место и до следующего уикэнда. Победу ростовчанам принес гол Кристиана Нобоа, стоит также отметить, что хозяевам сегодня помогло удаление у «Амкара» Фегора Огуде, который ударил по лицу Тимофея Калачева.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 — Нобоа, 65.

Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Калачев, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Бухаров, 76), Полоз (Байрамян, 88).

Амкар: Селихов, Занев, Белоруков, Черенчиков, Бутко, Джикия (Комолов, 32), Гол, Баланович (Салугин, 74), Огуде, Пеев (Узочакву, 64), Прудников.

Предупреждения: Маргасов, 46; Пеев, 51; Калачев, 59; Азмун, 59; Салугин, 84; Черенчиков, 87; Комолов, 90+4.

Удаление: Огуде, 58.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)