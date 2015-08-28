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РФПЛ. Гол Нобоа позволил «Ростову» обыграть «Амкар»

28 августа 2015, 21:55
14

«Ростов» продолжает удивлять: находившаяся на грани вылета в концовке прошлого сезона, команда Курбана Бердыева еще до начала тура была рядом с зоной еврокубков, а теперь сохранит за собой пятое место и до следующего уикэнда. Победу ростовчанам принес гол Кристиана Нобоа, стоит также отметить, что хозяевам сегодня помогло удаление у «Амкара» Фегора Огуде, который ударил по лицу Тимофея Калачева.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 — Нобоа, 65.

Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Калачев, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Бухаров, 76), Полоз (Байрамян, 88).

Амкар: Селихов, Занев, Белоруков, Черенчиков, Бутко, Джикия (Комолов, 32), Гол, Баланович (Салугин, 74), Огуде, Пеев (Узочакву, 64), Прудников.

Предупреждения: Маргасов, 46; Пеев, 51; Калачев, 59; Азмун, 59; Салугин, 84; Черенчиков, 87; Комолов, 90+4.

Удаление: Огуде, 58.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Амкар-Пермь
Комментарии (14)
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гоша 344
1440788875
большое спасибо тренеру и игрокам. на выходные хорошее настроение обеспечено. 12 очков!!! МОЛОДЦЫ!!!
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Зенит 2015
1440791384
Я всегда был против присутствия африканцев в России, заодно и в футбольных клубах. Именно африканцев, а не просто негров. Живут, пляшут , ничего не делают, работать не хотят, попрошайничают, ноют, а в последнее время ещё и требуют к себе отдельного внимания. Дикие люди и дикие нравы. Вон, европейцы чуть чуть пустили их к себе, и что?
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bol161r
1440793322
С победой! Молодцы!
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EVM
1440793430
Шедевральный гол Нобоа! Молодчина, с возвращением, Кристиан!
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Premium
1440798617
Пятница - день договорняка!
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iBragim2102
1440805326
Ростов играл лучше, но пока не произошло удаление мяч не шел в ворота...
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Тот еще Бобер
1440807592
Ростов очень симпатичный в этом сезоне. А гол - настоящий шедевр. Заодно бы отметил Калачева, как отличного распасовщика
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vgarakh
1440832072
Изумительный гол Набоа, а вот Сердару и Бухарову не повезло. Ростов с заслуженной победой!!!
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