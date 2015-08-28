Видеотрансляция матча «Урал» – «Терек» – на «Бомбардире»

Казалось, рядовой матч чемпионата между «Уралом» и «Тереком» еще задолго до его начала привлек к себе внимание специалистов и болельщиков. Неожиданный отъезд на родину главного тренера уральцев Виктора Гончаренко повлек массу слухов, главный из которых сводился к тому, что наставник отказался сдать игру «Тереку», отдав тем самым долг за поражение грозненцев в матче последнего тура минувшего чемпионата, что помогло уральцам не вылететь из Премьер-лиги.

Подлили масла в огонь и букмекеры, многие из которых сняли игру с линии, остальные же выставляли коэффициенты не соответствующие ни силе команд, ни турнирному положению соперников.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!