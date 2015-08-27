Натхо: «Рановато делать выводы»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о своих впечатлениях от жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. ЦСКА сыграет в одной группе с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом».

«Рановато и нежелательно делать скоропалительные выводы. Лeгкой эту группу уж точно не назовeшь, при наличии клуба уровня «Манчестер Юнайтед» и команды Бундеслиги на четвeртом уровне. Не буду забегать вперeд, но понятно, что год назад, против «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ромы», шансы на выход были невелики при пустых домашних трибунах. ЦСКА всегда стремится к успеху, с любым соперником. Тем не менее оценивать ситуацию будем по игре, от матча к матчу», – сказал Натхо.