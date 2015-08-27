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  • Жезуш: «Судейство отрицательно сказалось на результатах в обоих матчах»

Жезуш: «Судейство отрицательно сказалось на результатах в обоих матчах»

27 августа 2015, 01:05
10

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш после поражения от ЦСКА (1:3) посетовал на судейство в матче. Напомним, что по мнению многих Сейду Думбия забил мяч в ворота португальцев рукой, а гол Слимани в ворота «армейцев» был отменен напрасно.

«В Лиссабоне нам не дали чистый пенальти, сейчас Слимани тоже забил чисто – отмашку судья дал уже после того, как мяч оказался в воротах.

Хотя это нас не оправдывает – мы могли перевести игру в овертайм. Может, ЦСКА в концовке больше хотел победить.

Мы играли с сильной командой, но судейство отрицательно сказалось на наших результатах в обоих матчах», – сказал тренер.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Лига чемпионов Спортинг ЦСКА Жезуш Жорже
Комментарии (10)
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uznyi
1440627685
главное результат!!! вперёд Россия, вперёд ЦСКА! И спасибо за праздник души!
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rifcenter вернулся
1440630984
Везде и всегда наши клубы засуживали ... Можно хоть раз порадоваться....
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Ubuntu
1440631010
Признаться, огорчён, что армейцы прошли в ЛЧ при судейских ошибках в нашу пользу. Спортингу удачи в ЛЕ и чемпионате, очень понравилась эта команда по игре
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Диктор
1440647526
Это он с непривычки-мы в чемпионате уже привыкли к тому как ЦСКА очки зарабатывает.Гинер красава-до Европы уже дотянулся.
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Romeo SL
1440653542
Если честно начиная еще с первого матча в Лиссабоне судьи все в одну калитку судили.подарили нам пенальти а в наши ворота не поставили чистый пенальти.Думбия гол забивает рукой,засчитали.в наши ворота забивают чистый-не считают.если бы это против нас так судили мы бы орали устами Киселева о заговоре против нас)))))
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