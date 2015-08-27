Жезуш: «Судейство отрицательно сказалось на результатах в обоих матчах»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш после поражения от ЦСКА (1:3) посетовал на судейство в матче. Напомним, что по мнению многих Сейду Думбия забил мяч в ворота португальцев рукой, а гол Слимани в ворота «армейцев» был отменен напрасно.

«В Лиссабоне нам не дали чистый пенальти, сейчас Слимани тоже забил чисто – отмашку судья дал уже после того, как мяч оказался в воротах.

Хотя это нас не оправдывает – мы могли перевести игру в овертайм. Может, ЦСКА в концовке больше хотел победить.

Мы играли с сильной командой, но судейство отрицательно сказалось на наших результатах в обоих матчах», – сказал тренер.