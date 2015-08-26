Строотман может пропустить сезон-2015/16

Голландский полузащитник «Ромы» Кевин Строотман снова будет прооперирован. Футболисту так и не удалось преодолеть последствия травмы крестообразных связок, в связи с которой он уже перенес хирургическое вмешательство дважды.

Игрок пытался пройти предсезонную подготовку с клубом, однако неприятные ощущения в колене вынудили его снова обратиться к врачам. Ожидается, что срок его восстановления составит не менее половины сезона. Существует вероятность, что голландец пропустит сезон полностью.