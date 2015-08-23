Владимир Габулов: «Кокорин извинился перед командой за удаление»

Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал удаление своего партнера Александра Кокорина в пятничном матче шестого тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).

«Сразу в раздевалке после игры мы поговорили. Саша извинился перед всей командой за эту красную карточку. Мы ни в коем случае не держим на него зла. Прекрасно понимаем, что это были эмоции, чистой воды провокация со стороны игрока «Терека». Во втором тайме все ребята бились в том числе и за него, чтобы Саша не корил себя слишком сильно», - сказал Габулов своему официальному сайту.