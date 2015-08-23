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    Владимир Габулов: «Кокорин извинился перед командой за удаление»

    Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал удаление своего партнера Александра Кокорина в пятничном матче шестого тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).

    «Сразу в раздевалке после игры мы поговорили. Саша извинился перед всей командой за эту красную карточку. Мы ни в коем случае не держим на него зла. Прекрасно понимаем, что это были эмоции, чистой воды провокация со стороны игрока «Терека». Во втором тайме все ребята бились в том числе и за него, чтобы Саша не корил себя слишком сильно», - сказал Габулов своему официальному сайту.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 00:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Vieri89 23 августа 2015, 13:59

      Его в жизни не купят МЮ! Нафиг такой нужен неуравновешенный человек!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 23 августа 2015, 11:00

      Лучше бы перед болельщиками извинился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      valeh172 23 августа 2015, 08:40

      Профессионал должен уметь сдерживать свои эмоции.

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