Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Владимир Габулов: «Кокорин извинился перед командой за удаление»

    Владимир Габулов: «Кокорин извинился перед командой за удаление»

    Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал удаление своего партнера Александра Кокорина в пятничном матче шестого тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).

    «Сразу в раздевалке после игры мы поговорили. Саша извинился перед всей командой за эту красную карточку. Мы ни в коем случае не держим на него зла. Прекрасно понимаем, что это были эмоции, чистой воды провокация со стороны игрока «Терека». Во втором тайме все ребята бились в том числе и за него, чтобы Саша не корил себя слишком сильно», – сказал Габулов своему официальному сайту.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2015 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    valeh172
    1440308456
    Профессионал должен уметь сдерживать свои эмоции.
    Ответить
    Dynamite1923
    1440316841
    Лучше бы перед болельщиками извинился
    Ответить
    Vieri89
    1440327554
    Его в жизни не купят МЮ! Нафиг такой нужен неуравновешенный человек!
    Ответить
    ologreds
    1694997335
    numo439960
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+