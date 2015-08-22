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    Канга после игры против ЦСКА показал судьям средний палец

    Полузащитник «Ростова» Гуелор Канга после поединка шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2) показал средний палец членам судейской бригады, возглавляемой петербуржцем Кириллом Левниковым. Также африканец пытался толкаться с ними, но партнеры южанина быстро его оттащили от служителей футбольной Фемиды.

    Вероятно, данные действия Канги будут рассмотрены КДК РФС.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.08.2015 20:32
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 августа 2015, 19:23

      Что хотят, то и делают эти людишки на нашей земле и за наши деньги. После этого, как его можно назвать игроком. Бабки на этих обамах отмывают клубы, а наши ребята лавки полируют.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 23 августа 2015, 19:21

      Нужно было ещё глаза кулаком арбитру протереть. Хоть я африканцев и не жалую, но в данном случае он прав. Африканцу Думбиё карточку за симуляцию не дал (ведь только Халку положены карточки за это), но зато на корейце пендаль в ворота конские не поставил. Якобы там игра рукой сначала была, а уж потом фол берёзы. была игра рукой, дай карточку. был фол, ставь пенальти. Где в правилах обозначено что одно нарушение можно компенсировать другим? Плохая отмазка. На идиотский термин "на усмотрение арбитра" смахивает. усмотрение судей понятно - тут вижу, а вот тут не вижу и вообще как хочу, так и смотрю.

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 23 августа 2015, 16:17

      в России 3 цирка
      РФС КДК и госдума

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Semargl18 23 августа 2015, 19:25

      А госдума то тут при чём? Есть отдельные элементы, но это не означает что там все клоунадой занимаются. Если бы там цирк был, то ты бы сейчас не на соккере посты писал, а зубной щёткой афропендоссам унитаз чистил.

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      Рейтинг: +28

      Spark333 23 августа 2015, 15:05

      Судейство отличное!ЦСКА с победой!!!Ожидаемые очки в копилку...А этот игрочишка пусть себе в очело засунет этот пальчик (((

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Spark333 23 августа 2015, 19:32

      Была победа ЦСКА над Рубином в первом туре. Радовалась этой победе все, разве что кроме болельщиков Рубина, потому что игра была интересной, честной и без участия в игре арбитров в составе команды конской. Но почему то победе над Ростовом радуются только неразумные, да, да - неразумные коняшки, потому что жеребцы прекрасно понимают как выиграла их команда. Поэтому и молчат. Приходится мне правду писать за них.

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      Рейтинг: +20

      azar800 23 августа 2015, 12:55

      да за такое судейство не палец показывать а морду бить надо, хотя капчененький не прав

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      Рейтинг: +10

      zont59 23 августа 2015, 12:23

      Жест, показанный Канга, данного футболиста не красит (как и любого другого). Но... Господин Левников в данной игре за свою работу заслужил красную карточку. Причём гораздо раньше, чем Дзагоев забивал мяч после ЯВНОГО нарушения правил Вернблумом на глазах у судьи. В этой ситуации не заметить нарушение надо было умудриться. Ох и мудрец же этот Левников. Не обижайтесь болельщики ЦСКА и господа из РФС, но подобное судейство явно смахивает на сговор: вы отпускаете Слуцкого по совместительству в сборную мы вам организуем чемпионство. Буду очень рад ошибиться. И никакая принадлежность к какому-либо клубу здесь не причём. Так что успокойтесь и наслаждайтесь блюдом, приготовленным по рецепту В.Л.Мутко.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 23 августа 2015, 10:18

      Понабирают команд по объявлению в РФПЛ а потом такое свинячество!

      -1
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      Рейтинг: +8

      Нигма 23 августа 2015, 10:16

      Лучще воткнул бы

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 23 августа 2015, 10:10

      Все губернии пускай в пердиве играют или в первенстве своей области,пока вести себя не научаться или денег не накопят.

      -2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 23 августа 2015, 09:43

      И тут пожалуй не палец показывать нужно, а по физиономи бить... достали уже морковские конно - мясные фортели. По этому и в Европе их не имеет только ленивый, за каждое свинство приходит расплата...

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