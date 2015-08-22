Канга после игры против ЦСКА показал судьям средний палец

Полузащитник «Ростова» Гуелор Канга после поединка шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2) показал средний палец членам судейской бригады, возглавляемой петербуржцем Кириллом Левниковым. Также африканец пытался толкаться с ними, но партнеры южанина быстро его оттащили от служителей футбольной Фемиды.

Вероятно, данные действия Канги будут рассмотрены КДК РФС.