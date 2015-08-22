РФПЛ. ЦСКА вырвал победу в игре против «Ростова»

В важнейшее лигочемпионское противостояние против лиссабонского "Спортинга" у "армейцев" вклинился рядовой календарный матч РФПЛ против "Ростова", который, по словам самих южан, готовится удивлять. Для подопечных Курбана Бердыева отчетный матч, по сути дела, стал первым в турнире против поистине сильного соперника. Начало игры полностью осталось за гостями, ведь им удалось забить. Отличился Сердар Азмун, который ни в какую не захотел возвращаться в "Рубин", но зато приносит пользу ростовчанам. В перерыве Ахмед Муса пообещал исправить ситуацию и за свои слова ответил. Именно он на 66-й минуте счет сравнял и подарил команде шансы на три очка. Они были реализованы на 88-й минуте Аланом Дзагоевым.

Подопечные главного тренера сборной России продолжают идти без потерь в соревновании.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

ЦСКА (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Азмун, 10; 1:1 - Муса, 66; 2:1 - Дзагоев, 88.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Дзагоев, Тошич (Вернблум, 63), Натхо, Еременко, Думбия, Муса.

Ростов: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Гацкан, Калачев, Канга, Могилевец, Азмун (Ю Бен Су, 74), Бухаров (Полоз, 70).

Предупреждения: Могилевец, 38; Бухаров, 52.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).