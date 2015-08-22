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РФПЛ. ЦСКА вырвал победу в игре против «Ростова»

22 августа 2015, 19:50
109

В важнейшее лигочемпионское противостояние против лиссабонского "Спортинга" у "армейцев" вклинился рядовой календарный матч РФПЛ против "Ростова", который, по словам самих южан, готовится удивлять. Для подопечных Курбана Бердыева отчетный матч, по сути дела, стал первым в турнире против поистине сильного соперника. Начало игры полностью осталось за гостями, ведь им удалось забить. Отличился Сердар Азмун, который ни в какую не захотел возвращаться в "Рубин", но зато приносит пользу ростовчанам. В перерыве Ахмед Муса пообещал исправить ситуацию и за свои слова ответил. Именно он на 66-й минуте счет сравнял и подарил команде шансы на три очка. Они были реализованы на 88-й минуте Аланом Дзагоевым.

Подопечные главного тренера сборной России продолжают идти без потерь в соревновании.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

ЦСКА (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Азмун, 10; 1:1 - Муса, 66; 2:1 - Дзагоев, 88.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Дзагоев, Тошич (Вернблум, 63), Натхо, Еременко, Думбия, Муса.

Ростов: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Гацкан, Калачев, Канга, Могилевец, Азмун (Ю Бен Су, 74), Бухаров (Полоз, 70).

Предупреждения: Могилевец, 38; Бухаров, 52.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Комментарии (109)
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Serjinho
1440263616
автобус с ростовом - это убого
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Oliver Kahn 007
1440270537
Ребята,давайте жить дружно(с)
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Патриот777
1440270903
цска с победой
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Spark333
1440277504
ЦСКА-Чемпион!!!
Ответить
Таганский
1440279562
А, ведь ничейка была бы более справедливой..
Ответить
Zubo
1440303049
конский
Ответить
Zubo
1440303086
Навоз
Ответить
SARKAZ 2011
1440313032
Господа! Для начала перестаньте ругаться и насиловать друг-друга бессмысленными оскорблениями. Уровень культуры просто убийственный! Я уж не говорю про знание русского языка. А проблемы в нашем футболе начались не вчера. После "бронзы" "Рубина" в 2003 на стадион не хожу. Не хочу за бесстыдный фарс ещё и деньги платить. Мне кажется, надо "голосовать" ногами и кошельком. В противном случае так и будем обсуждать исключения из "Правил" и обливать друг-друга грязью.
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gennadiy
1440313958
Браво ЦСКА,с победой.
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OLESOCC
1440318237
Гинннер, купи себе совесть!..
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