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    Гаджиев: «Герус продолжит быть первым номером «Амкара»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал игру своего голкипера Романа Геруса в поединке шестого тура РФПЛ против московского «Спартака» (1:3).

    «Конечно, судьбу матча решил не первый гол, его было реально отыграть. Во втором тайме «Спартак» создал куда меньше моментов, и такого напряжения, как до перерыва, у наших ворот не было. Но вот эти удары Квинси Промеса, они, конечно… Герусу не надо было ловить мяч в эпизоде со вторым голом. Роман – вратарь опытный, должен был гасить удар. А третий гол… Полагаю, он думал, что мяч уходит. С Герусом я пока не общался. Можно сказать, что ошибки совершил грубые. На тренировках Роман выглядит уверенно, он остается первым номером», - заверил наставник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2015 19:28
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