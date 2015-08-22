Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каборе получил вызов в сборную Буркина-Фасо

    Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо на отборочный матч Кубка Африки-2017, который будет сыгран 5 сентября в Ботсване.

    Отметим, что в этом сезоне хавбек не сыграл ни одного матча. По словам генерального директора краснодарского клуба Валерия Стаценко, игрок лечится, и, как только восстановится, вернется в строй, поскольку связан действующим контрактом.

    Между тем, главный тренер Дмитрий Хохлов сразу после поражения от "Рубина" выразил мнение, что возвращения в команду Каборе ждать не стоит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11