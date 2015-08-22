Каборе получил вызов в сборную Буркина-Фасо

Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо на отборочный матч Кубка Африки-2017, который будет сыгран 5 сентября в Ботсване.

Отметим, что в этом сезоне хавбек не сыграл ни одного матча. По словам генерального директора краснодарского клуба Валерия Стаценко, игрок лечится, и, как только восстановится, вернется в строй, поскольку связан действующим контрактом.

Между тем, главный тренер Дмитрий Хохлов сразу после поражения от "Рубина" выразил мнение, что возвращения в команду Каборе ждать не стоит.