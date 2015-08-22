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    Каборе получил вызов в сборную Буркина-Фасо

    Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо на отборочный матч Кубка Африки-2017, который будет сыгран 5 сентября в Ботсване.

    Отметим, что в этом сезоне хавбек не сыграл ни одного матча. По словам генерального директора краснодарского клуба Валерия Стаценко, игрок лечится, и, как только восстановится, вернется в строй, поскольку связан действующим контрактом.

    Между тем, главный тренер Дмитрий Хохлов сразу после поражения от «Рубина» выразил мнение, что возвращения в команду Каборе ждать не стоит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 11:48
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