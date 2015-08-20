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    Фримпонг: «Колыванов лучше Венгера раскрывает игроков»

    Полузащитник "Уфы" Эммануэль Фримпонг сравнил главного тренера своего клуба Игоря Колыванова с наставником "Арсенала":

    - 1 сентября исполнится ровно год, как вы в России. Чего было больше за это время - хорошего или плохого?

    - Плохого почти не припомню - как в профессиональном, так и в бытовом плане. С самого первого дня я счастлив находиться в Уфе и играть в местной команде. С определенными сложностями столкнулся только из-за незнания языка. Большинство жителей России не говорят по-английски - это затрудняет процесс коммуникации. Тем не менее, я освоился в городе, чувствую себя здесь как дома.

    - Игорь Колыванов - представитель нового поколения тренеров. Вы сразу сработались с молодым специалистом?

    - Я выступал под руководством многих именитых наставников. Это и Арсен Венгер, и Мартин Йол, и Мик Маккарти. Могу с уверенностью сказать, что Колыванов - лучший среди них в плане взаимоотношения с футболистами. Он часто беседует с нами, изучает наши возможности, игровой стиль. Для меня это очень важно! Неудивительно, что главный тренер пользуется огромным уважением в команде.

    - Готовы сравнить Колыванова с тем же Венгером?

    - С трудом. Все-таки француз намного старше и работает в «Арсенале» почти 20 лет. Это очень талантливый специалист. Но знаете, если бы мне предстояло выбрать кого-то одного, не задумываясь пошел бы к Колыванову. У него лучше поставлены отношения тренер -- игрок, и он умеет раскрывать способности подопечных.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.08.2015 18:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Rimer 21 августа 2015, 18:53

      Надеюсь, после интервью он не забудет вытащить язык. Иначе будет сложно победить.

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      Рейтинг: +30

      nblx 20 августа 2015, 20:45

      Вылезал на 5 с +!!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 20 августа 2015, 20:10

      Ух повеселил

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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 20 августа 2015, 18:43

      Что то засмеялся.

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