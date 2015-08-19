Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балахнин рассказал о рабочей встрече со Слуцким

    Тренер сборной России Сергей Балахнин поделился деталями рабочей встречи с Леонидом Слуцким и рассказал какие матчи посетит в ближайшем туре.

    «Это была обычная рабочая встреча. Я доложил Леониду Викторовичу о возможных кандидатах в сборную. Не хотел бы ничего сейчас конкретизировать. В ближайшем туре планирую посетить матчи: «Терек» – «Динамо», "Амкар" – «Спартак» и «Рубин» – «Зенит».

    Информацию о том, кто из кандидатов уже произвел впечатление оставлю при себе. Мне дают задания, я их выполняю», - сказал Балахнин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11