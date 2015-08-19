Уилкшир может вернуться в "Динамо"

В стан московского "Динамо" может вернуться 33-летний защитник Люк Уилкшир. Его контракт с голландским "Фейеноордом" был расторгнут на прошлой неделе по обоюдному согласию и в настоящее время Люк ищет новый клуб.

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев может пригласить Уилкшира в команду, не опасаясь за лимит.

Австралийский защитник уже играл за бело-голубых в период с 2008 по 2014 года, за это время сыграл в чемпионате России 143 матча и забил 2 гола. Напомним, именно Кобелев привел Уилкшира в "Динамо" в 2008 году.



