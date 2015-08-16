«Рома» предложила за Зума 25 миллионов

«Рома» предложила 25 миллионов фунтов за защитника «Челси» Курта Зума. Не сумев договориться с «Ливерпулем» по поводу аренды игрока Мамаду Сахо римляне переключились на талантливого француза.

После продажи Алессио Романьоли и Мапу Янга-Мбива римляне занялись поиском нового центрального защитника, однако в Ливерпуле не захотели разговаривать по поводу Сахо. Отмечается, что вряд ли римлянам удастся выкупить и 20-летнего Зума, т. к. в «Челси» видят в нем большую перспективу и не продадут даже за большую сумму.