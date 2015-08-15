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    Точилин: «Динамо» - не «Анжи», из Премьер-лиги не вылетит»

    Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин высказал мнение о сравнении ситуации в клубе с той, что была в махачкалинском «Анжи».

    - Сейчас многие проводят аналогии ситуации в "Динамо" с тем, что творилось в махачкалинском "Анжи" не так давно. Каково ваше мнение?

    - Визуально, возможно, ситуации кажутся похожими. Но причины этого совершенно разные — в "Динамо" проблемы появились после того, как клуб угодил под санкции за нарушение финансового fair-play. Руководство старается все оперативно разрешить, снижая зарплатную ведомость и продавая ведущих футболистов. Отмечу, что в другой ситуации коллектив вряд ли отпустил бы своих лидеров.

    - То есть не стоит ожидать того, что бело-голубые попрощаются с элитой российского футбола?

    - Я этот вариант даже не рассматриваю. У "Динамо" есть все предпосылки к тому, чтобы без всяких проблем завершить чемпионат России.

    Полностью интервью с Александром Точилиным читайте ЗДЕСЬ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 17:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +225

      VABANK 15 августа 2015, 22:57

      Сколько раз их за уши вытаскивали и в 90е и в начале 2000х...Конечно не вылетят. Найдут опять какого-нибудь "Усманова", которого заставят вбухать ярды в это болото.

      0
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 15 августа 2015, 21:40

      Динамо ни разу не было в пердиве,и не будет!!!

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      Рейтинг: +40

      Выключатель 30 15 августа 2015, 20:30

      4-7 место для Динамо

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      Рейтинг: +16

      klalya 15 августа 2015, 19:58

      Заголовок классный, конечно. Да, ведь он именно так и сказал. Ага

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      Рейтинг: +8

      KosSid 15 августа 2015, 19:51

      аха,конечно,не дадут,как было несколько лет назад

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      Рейтинг: +1126

      richi 15 августа 2015, 19:00

      Точилин видимо не в курсе банковских кредитов клуба и процентов по ним. Не пришлось бы расстаться с профессиональным статусом, а не в ПерДив вылетать.

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      Рейтинг: +67

      SpM_ 15 августа 2015, 18:41

      не надо было скупать игроков Анжи, сами же попали в туже яму

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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 15 августа 2015, 18:31

      НЕ зарекайтесь,а т потом оправдываться придется,когда то динамо чть не вылетело,благодаря своей португалькой колонии

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