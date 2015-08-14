Хьюз: «Этим летом мы больше никого покупать не будем»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз подвел итоги летней трансферной кампании своего клуба.
На этот период пришлась самая дорогая покупка клуба в истории – приобретение Джердана Шакири за 12 миллионов фунтов.
«Это большая куча денег, но мы чувствуем, что это хорошее приобретение. Мы планируем прогрессировать постепенно, из года в год», - высказался по поводу этого трансфера Хьюз.
Когда же у него спросили об интересе клуба к Андрею Ярмоленко, Хьюз сказал, что больше покупок летом не будет.
«Думаю, мы провели хороший трансферный период. Очевидно, этим летом мы никого больше покупать не будем. Разве что случится нечто экстраординарное».
Источник: Independent.co.uk