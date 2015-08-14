Хьюз: «Этим летом мы больше никого покупать не будем»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз подвел итоги летней трансферной кампании своего клуба.

На этот период пришлась самая дорогая покупка клуба в истории – приобретение Джердана Шакири за 12 миллионов фунтов.

«Это большая куча денег, но мы чувствуем, что это хорошее приобретение. Мы планируем прогрессировать постепенно, из года в год», - высказался по поводу этого трансфера Хьюз.

Когда же у него спросили об интересе клуба к Андрею Ярмоленко, Хьюз сказал, что больше покупок летом не будет.

«Думаю, мы провели хороший трансферный период. Очевидно, этим летом мы никого больше покупать не будем. Разве что случится нечто экстраординарное».