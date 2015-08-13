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    • Молодежное первенство. «Спартак» и ЦСКА победителя не выявили

    Молодежное первенство. «Спартак» и ЦСКА победителя не выявили

    В поединке пятого тура Первенства молодежных составов клубов РФПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА случилась ничья. Причем исход поединка был предрешен за первые семнадцать минут. На второй минуте счет открыл «армеец» Карлос Страндберг, который с огромной долей вероятности будет включен в заявку на пятничный матч первых команд. На него же на 17-й минуте ответил спартаковец Владислав Пантелеев.

    Первенство молодежных составов клубов РФПЛ.

    Спартак (мол.) (Москва) – ЦСКА (мол.) (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 — Страндберг, 2; 1:1 – Пантелеев, 17.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2015 18:56
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    спартак---цска 1 Голы 1 1 с игры 1 1 забитые правой ногой 1 21 Удар(ы) по воротам 6 5 в створ ворот 2 1 в перекладину 0 9 в сторону ворот (мимо ворот) 3 6 блокированные 1 15 с игры 5 3 со стандартного положения 0 3 после розыгрыша стандартного положения 1 14 из штрафной 6 7 из-за штрафной 0 24% точности ударов 33% 1 Удары отраженные вратарем 4 0 отбитые 3 1 пойманные 1 9 Угловые 1 0 Офсайды 3 2 Предупреждения 2 4 Замены 5
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