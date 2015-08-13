Перевертайло: «Карпин сделал мощное приобретение»

Бывший главный тренер «Тосно» Евгений Перевертайло прокомментировал переход в «Торпедо» из Армавира нападающего Жан-Жака Бугуи. Трансфер ивуарийца, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата Армении, обошелся торпедовцам в 250 тысяч евро.

«Для команды Валерия Карпина это мощное приобретение.

Можно ли сравнить его с Янником Боли, который в прошлом сезоне стал наконечником «Анжи»? Боли, наверное, было попроще: «Анжи» располагал очень креативной средней линией во главе с Максимовым.

С другой стороны, у армавирцев тоже есть полузащитники, способные обострить,- тот же Алексанян. Ивуариец, успевший сверкнуть в еврокубках, может пойти по стопам француза Боли», - считает Перевертайло.