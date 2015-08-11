Вальбуэна – игрок «Лиона»

«Лион» на своем официальном сайте объявил о завершении процедуры перехода полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Стороны подписали контракт на три года, а «Динамо», как сообщалось ранее, получит за футболиста около 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вальбуэна провел 25 матчей в РФПЛ, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. В четырех турах текущего сезона француз успел дважды поразить ворота соперников и сделать два голевых паса.

Таблица летних трансферов РФПЛ

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