Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вальбуэна – игрок «Лиона»

11 августа 2015, 20:05
25

«Лион» на своем официальном сайте объявил о завершении процедуры перехода полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Стороны подписали контракт на три года, а «Динамо», как сообщалось ранее, получит за футболиста около 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вальбуэна провел 25 матчей в РФПЛ, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. В четырех турах текущего сезона француз успел дважды поразить ворота соперников и сделать два голевых паса.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Таблица летних трансферов Лиги 1

Источник: ФК «Лион»
Франция. Лига 1 Франция Лион Динамо Вальбуэна Матье
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
satybaldyev_sergey
1439313087
такой игрок и продан за 5 лямов... странно всё это...
Ответить
aleksander
1439314733
Очень жалко терять такого игрока для всего Российского футбола... Из-за этого лимита начинают уезжать звезды... причем уверен российские игроки играть лучше не станут, и новых звездочек местного масштаба до ЧМ-2018 мы точно не увидим...
Ответить
Dynamite1923
1439319674
Ну наконец-то хоть кто-то ушел из команды не бесплатно. Учитывая уровень игры Матье за последний год (процентов на 60 работал) от его ухода Динамо ничего не потеряет. Удачи Андрею Кобелеву и его подопечным! Вперед, Динамо! Мы с тобой!
Ответить
Mr Abdullaev
1439333308
жалко что такой игрок покинул Россию)
Ответить
Serjinho
1439351276
молодец, что ушел из недолиги
Ответить
Оззи
1439361455
Очень жаль что "Валентин" ушел!!!Был украшением Динамо и всей РФПЛ!!!Но все равно удачи и побед французу - он красавец!!!
Ответить
Наш Зенит 99
1439362359
Удачи Матье!
Ответить
skainet
1439363561
без него Динамо явно станет слабее...вообще Динамо чёт разбазаривает игроков походу деньги кончились чтоб зп плотить
Ответить
sergey_andreich
1439364517
Человек хочет сыграть на домашнем ЧЕ, а чтобы доказывать свою состоятельность надо играть в клубе посерьезнее мусорского. Мне абсолютно понятно его поведение.
Ответить
СС Варяг
1439365441
Обидно, что такой профессионал мирового уровня покидает РФПЛ. Это было украшение и престиж нашего футбола.
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
4
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
6
Все новости
Все новости
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
Вчера, 16:31
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
Вчера, 12:25
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
5 августа
5
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
4 августа
5
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
4 августа
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
4 августа
2
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+