Игнатьев: «У «Торпедо» практически нет денег»

Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал текущее положение клуба.



«Я не знаю насчет того, снимемся мы или нет, но ситуация в "Торпедо" патовая. У команды практически нет денег, а далее решают акционеры. Мы пока и зарплаты не можем выплатить, ничего не можем - ни заплатить за стадион, за поле для тренировок. На сегодняшний день мы не можем выйти на стадион на Восточной, есть задолженности перед ними», - передает слова Игнатьева агенство «Р-Спорт».