Футболист из Липецка отправляется на просмотр в «Серию А»

Нападающий липецкого «Металлурга» Андрей Титов, выступающий в зоне «Центр ПФЛ, в ближайшее время отправится на просмотр в клуб итальянской «Серии А» «Фрозиноне», сообщает «Липецк Медиа». Приглашение в команду выслал лично новичок высшего турнира Италии.

Сальваторе Боккетти.



Добавим, что за «Фрозиноне» в свое время выступал защитник московского «Спартака» «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!