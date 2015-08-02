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    • Мутко: «Через год нормализуем ситуацию в футболе и будем им наслаждаться»

    Мутко: «Через год нормализуем ситуацию в футболе и будем им наслаждаться»

    С вероятностью в 99 процентов будущий президент РФС Виталий Мутко рассказал, как он собирается налаживать экономические дела в организации.
    «Будем заниматься тем, что делал в предыдущее мое правление. В частности, привлекать спонсоров, что вполне реально. В России есть немало компаний, имеющих желание инвестировать финансы в футбол, но они не хотят смешиваться со скандалами. Мы предложим нескольким организациям вкладывать деньги в детско-юношеский футбол. И они будут знать, куда их средства уходят. В течение года ситуация нормализуется, и мы будем наслаждаться им», – сказал Мутко телеканалу «Россия-2».

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    Источник: ВГТРК

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    02.08.2015 21:22
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    Комментарии (14)
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    Serhio1010
    1438540961
    Балабол
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    Diviasil
    1438542224
    Прям царь какой-то,править пришел.
    Ответить
    AlexKein
    1438543702
    Нет веры этому хитрюге
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    roman230582
    1438547212
    Наша сборная будет наслаждаться Евро-2016 со стороны
    Ответить
    kupryaev
    1438547560
    Да никто и не сомневается ,что Вы и сейчас им "наслаждаетесь"
    Ответить
    sólo real
    1438548154
    Со стороны
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    Bobus
    1438549145
    Да. Постепенно пациент перестаёт страдать от болезни, и начинает ею наслаждаться
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    Андрэан
    1438554596
    Ну посмотрим,дай бог.
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    САДЫЧОК
    1438557876
    мутко через год тебя посадят за одно это...Как сообщила Sunday Times, из 800 атлетов, анализы которых были чрезвычайно подозрительны и указывали на возможность применения допинга, 415 были россиянами. Россию Sunday Times назвала "допинговым центром мира".
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    ologreds
    1694997491
    numo437580
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