Мутко: «Через год нормализуем ситуацию в футболе и будем им наслаждаться»

С вероятностью в 99 процентов будущий президент РФС Виталий Мутко рассказал, как он собирается налаживать экономические дела в организации.





«Будем заниматься тем, что делал в предыдущее мое правление. В частности, привлекать спонсоров, что вполне реально. В России есть немало компаний, имеющих желание инвестировать финансы в футбол, но они не хотят смешиваться со скандалами. Мы предложим нескольким организациям вкладывать деньги в детско-юношеский футбол. И они будут знать, куда их средства уходят. В течение года ситуация нормализуется, и мы будем наслаждаться им», – сказал Мутко телеканалу «Россия-2». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!