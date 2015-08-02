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    Тарасову понравилось судейство в матче с «Динамо»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что ему понравилось судейство Сергея Карасева в матче 3-го тура РФПЛ с московским «Динамо». Напомним, что главный тренер «бело-голубых» Андрей Кобелев и вратарь Владимир Габулов высказали недовольство работой арбитра.
    «Карасев хорошо отсудил. Мне понравилась его работа, даже в том эпизоде, когда Вальбуэна ударил меня без мяча. Желтая карточка — это желтая карточка, а в матче с «Зенитом» меня за это удалили», — пояснил Тарасов.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 17:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18

      19FCDM23 2 августа 2015, 22:37

      Конечно такое судейство понравилось. Он падал на ровном месте и не получал предупреждения за симуляцию.

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 2 августа 2015, 22:31

      Все эти фолы Карасёв благополучно проспал.

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 2 августа 2015, 22:30

      Я насчитал в матче 2 жёлтые для Тарасова и ещё 2-3 жёлтых на фолах против Вальбуэна.

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 20:04

      И не только ему , Карасев ужасно судил , может даже подсуживал.

      1
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 19:11

      Я не удивлен, что они в восторге.

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 18:03

      понравилось,что пропустил момент его(тарасова) нарушения,когда он откровенно наступил стопой бутс на ногу вальбуэна,что стало первопричиной нарушения правил,спровоцировавшей последующие два,которые совершены уже были на эмоциях,и заслуженно получившие свои горчичники,но в обратном порядке,что по логике сначала касаев,потом вальбуэна,и за тем нужно было показывать самому тарасову вместе с назначением свободного удара в сторону локомотива.

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      Рейтинг: +50

      valeh172 2 августа 2015, 17:56

      Конечно понравится ведь Карасев спас Локо от поражения

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      Рейтинг: +40

      Inter-Zenit 2 августа 2015, 17:54

      С такой игрой, радовался бы, что в каждом матче красную не получает.

      0
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 2 августа 2015, 17:44

      Еще бы тебе не понравилось,если судейство трактовалось,,,ну сами видели.

      -1
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