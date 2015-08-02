Тарасову понравилось судейство в матче с «Динамо»

Конечно такое судейство понравилось. Он падал на ровном месте и не получал предупреждения за симуляцию.
«Бомбардир» дарит подарки!
Конечно такое судейство понравилось. Он падал на ровном месте и не получал предупреждения за симуляцию.
Все эти фолы Карасёв благополучно проспал.
Я насчитал в матче 2 жёлтые для Тарасова и ещё 2-3 жёлтых на фолах против Вальбуэна.
И не только ему , Карасев ужасно судил , может даже подсуживал.
Я не удивлен, что они в восторге.
понравилось,что пропустил момент его(тарасова) нарушения,когда он откровенно наступил стопой бутс на ногу вальбуэна,что стало первопричиной нарушения правил,спровоцировавшей последующие два,которые совершены уже были на эмоциях,и заслуженно получившие свои горчичники,но в обратном порядке,что по логике сначала касаев,потом вальбуэна,и за тем нужно было показывать самому тарасову вместе с назначением свободного удара в сторону локомотива.
Конечно понравится ведь Карасев спас Локо от поражения
С такой игрой, радовался бы, что в каждом матче красную не получает.
Еще бы тебе не понравилось,если судейство трактовалось,,,ну сами видели.