Габулов: «Каждый раз, когда Карасев судит нас с «Локомотивом», бывает день железнодорожника»

Из 2016 )
«Бомбардир» дарит подарки!
Из 2016 )
Карасева на шпалы...
комментарии разные, смотрел матч по ТВ, ощущение недосказанности со стороны арбитра было, но видно на игру не влиял, не мешал забивать Вольбуена со штрафного _ попал в крестовину, и так далее, результат закономерен
Ну решил им праздник устроить... Нравятся ему по зоду железнодорожники...
надо уметь играть в футбол и доказывать свою состоятельность на поле,а не скулить о каком то не честном судействе! гы-гы
Бывает...
согласен..хоть и понравился Локо во втором тайме,но в моменте с падение тарасова вообще не понял как так можно..он наступил на ногу динамовца и упал...по матчу комментатор был прав - лучше бы сразу стали смотреть второй тайм...скорости появились...локо ожил..но самедов очень слаб
игра была равна, играли два говна. вот что можно сказать про этот матч. Мордовия-Урал в разы интереснее была. Но, карась конечно тот еще тип. Габулов по делу предъявляет
Судил явно в пользу Локомотива
И как с таким судейством этот "карась" С июня 2013 года входит в элитную категорию (Elite Development) арбитров УЕФА? Сука!