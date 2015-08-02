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    Габулов: «Каждый раз, когда Карасев судит нас с «Локомотивом», бывает день железнодорожника»

    Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов присоединился к словам главного тренера команды Андрея Кобелева и также раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче с «Локомотивом» (1:1).
    «Я поинтересовался у главного арбитра, что с ним случилось во втором тайме, почему он вдруг стал трактовать одинаковые эпизоды по-разному. Отдельно спросил насчет того штрафного в нашу сторону, после которого мы и пропустили. Мне показалась, там была обычная борьба защитника и нападающего. Собственно, при таком же контакте у ворот "Локомотива" судья фол не увидел. Ответа я не получил, только желтую карточку.
    Связано ли это с тем, что сегодня день железнодорожника? Видимо, когда этот арбитр судит нас с "Локомотивом", всегда бывает день железнодорожника. Если помните, пару лет назад мы проиграли в Химках 1:3. Он там и удаление, и пенальти придумывал», — заметил Габулов.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 17:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 11 мая 2016, 18:39

      Из 2016 )

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:36

      Карасева на шпалы...

      -1
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      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 2 августа 2015, 22:58

      комментарии разные, смотрел матч по ТВ, ощущение недосказанности со стороны арбитра было, но видно на игру не влиял, не мешал забивать Вольбуена со штрафного _ попал в крестовину, и так далее, результат закономерен

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 2 августа 2015, 22:18

      Ну решил им праздник устроить... Нравятся ему по зоду железнодорожники...

      -1
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      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 2 августа 2015, 22:18

      надо уметь играть в футбол и доказывать свою состоятельность на поле,а не скулить о каком то не честном судействе! гы-гы

      0
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      Рейтинг: +11

      nikita_z_ch 2 августа 2015, 21:42

      Бывает...

      0
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 2 августа 2015, 20:55

      согласен..хоть и понравился Локо во втором тайме,но в моменте с падение тарасова вообще не понял как так можно..он наступил на ногу динамовца и упал...по матчу комментатор был прав - лучше бы сразу стали смотреть второй тайм...скорости появились...локо ожил..но самедов очень слаб

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 2 августа 2015, 20:55

      игра была равна, играли два говна. вот что можно сказать про этот матч. Мордовия-Урал в разы интереснее была. Но, карась конечно тот еще тип. Габулов по делу предъявляет

      -3
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 2 августа 2015, 20:38

      Судил явно в пользу Локомотива

      1
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 2 августа 2015, 17:41

      И как с таким судейством этот "карась" С июня 2013 года входит в элитную категорию (Elite Development) арбитров УЕФА? Сука!

      -1
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