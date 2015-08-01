Фред: «Я уверен в своей невиновности»

Нападающий сборной Бразилии и донецкого "Шахтера" Фред, допинг-проба которого дала положительный результат, настаивает на своей невиновности. Напомним, что в ходе Кубка Америки-2015 в организме спортсмена было обнаружено запрещенное мочегонное вещество – гидрохлоротиазид.



"Я уверен в своей невиновности и намерен доказать это соответствующим органам", – приводит ВВС слова Фреда.



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