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Лига Европы. «Рубин» одолел «Штурм»

30 июля 2015, 21:54
75

«Рубин» выдал лучший первый тайм в нынешнем сезоне. Открыли счет казанцы уже на 14-й минуте. Это Максим Канунников легко оторвался от защитника и послал мяч в дальний угол ворот Эссера. Однако радовались футболисты «Рубина» недолго. Авдияй дальним ударом напомнил казанской команде о том, что в ее стане еще далеко не все в порядке. Но «Рубин» этот пропущенный мяч только раззадорил. Гости пошли вперед и заработали пенальти, который на 25-й минуте реализовал Карадениз. На перерыв «Рубин» ушел с комфортным для себя счетом. Вот только собственные болельщики продолжали гнать «Штурм» вперед. На 56-й минуте триумфальным для хозяев вышел угловой удар, когда никем не опекаемый Симон Пизингер расстрелял Рыжикова. К несчастью для «Штурма», уже через пять минут Игорь Портнягин снова вывел «Рубин» вперед! Ко всем проблемам австрийской команды вскоре добавилась еще и красная карточка героя первого тайма – удалился Авдияй. «Рубин» добивается важнейшей победы и теперь имеет приличный запас перед ответной встречей.

30 июля. Грац. Стадион "ЮПиСи Арена".

«Штурм» (Грац) - «Рубин» (Казань) - 2:3 Текстовый онлайн

Голы: 0:1 - Канунников, 13; 1:1 - Клем, 21; 1:2 - Карадениз, 25 (пен); 2:2 - Пизингер, 56; 2:3 - Портнягин, 61.

Штурм: Эссер, Мадль,Эренрайх, Клем, Камавуака, Хаджич (Хорват, 75), Пизингер, Добрас, Шик (Грубер, 67), Тадич (Кинаст, 63), Авдияй.

Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кузьмин, Камболов (Георгиев, 46), Кверквелия, Эдуардо, Билялетдинов (Кисляк, 65), Набиуллин, Карадениз, Оздоев, Канунников (Портнягин, 46).

Предупреждения: Эренрайх, 24; Авдияй, 39; Камболов, 23; Канунников, 41; Благо, 85.

Удаления: Авдияй, 69.

Судья: Даниэль Стефански (Польша).

Лига Европы Лига Европы Рубин Штурм
Комментарии (75)
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ROIS
1438283638
Позор тренеру Штурма , который говорил что 100 % победит Рубин. Стыд и позор .
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Зенит 2015
1438288562
Рубин с победой! И не одолели, а уверенно выиграли. Краснодар, у которого беззастенчиво отобрали серебро и право играть в ЛЧ в пользу ЦСКА, показал конским выскочкам как нужно с чехами играть. Браво Краснодар!
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Alf88
1438304847
Молодцы! Нужно, чтобы ЦСКА на выезде поставили на место Спарту...
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Sheamus74
1438317524
Молодцы! Что Рубин, что "Краснодар"!) подали пример Армейцам как нужно играть против не самых сильных команд) я хоть сам болею за ЦСКА, но факт есть факт - сыграли позорно. Еле как второй мяч затолкали, пенку не реализовали, дыры в обороне... Надеюсь история с "Викторией" (тоже Чешской, кстати) не повторится.
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Barux
1438322236
Молодцы РУБИН!!! В Казани Штурму делать нечего, отимеют их по полной
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Chuck_TLT
1438322790
Поздравляю, Казань!) искрене желаю успешного выступления в еврокубках, каждому нашему клубу
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Juve1897
1438326146
Вот бы так сборная наша лучше б играла против австрийцев. Молодец Казань.
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boi1231
1438327294
БРАВО РУБИН !ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ НАШИХ КОМАНД С ПОБЕДОЙ В ЛЕ !
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Hexenwind
1438330036
все наши клубы молодцы! Только кони опять позорятся. Потому что тянут за уши в Пл и за другое, а как международный уровень так усё!
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rash12
1438335309
Поздравляю болельщиков Рубина от болельщиков Мордовии!
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