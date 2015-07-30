Лига Европы. «Рубин» одолел «Штурм»

«Рубин» выдал лучший первый тайм в нынешнем сезоне. Открыли счет казанцы уже на 14-й минуте. Это Максим Канунников легко оторвался от защитника и послал мяч в дальний угол ворот Эссера. Однако радовались футболисты «Рубина» недолго. Авдияй дальним ударом напомнил казанской команде о том, что в ее стане еще далеко не все в порядке. Но «Рубин» этот пропущенный мяч только раззадорил. Гости пошли вперед и заработали пенальти, который на 25-й минуте реализовал Карадениз. На перерыв «Рубин» ушел с комфортным для себя счетом. Вот только собственные болельщики продолжали гнать «Штурм» вперед. На 56-й минуте триумфальным для хозяев вышел угловой удар, когда никем не опекаемый Симон Пизингер расстрелял Рыжикова. К несчастью для «Штурма», уже через пять минут Игорь Портнягин снова вывел «Рубин» вперед! Ко всем проблемам австрийской команды вскоре добавилась еще и красная карточка героя первого тайма – удалился Авдияй. «Рубин» добивается важнейшей победы и теперь имеет приличный запас перед ответной встречей.



30 июля. Грац. Стадион "ЮПиСи Арена".



«Штурм» (Грац) - «Рубин» (Казань) - 2:3 Текстовый онлайн



Голы: 0:1 - Канунников, 13; 1:1 - Клем, 21; 1:2 - Карадениз, 25 (пен); 2:2 - Пизингер, 56; 2:3 - Портнягин, 61.



Штурм: Эссер, Мадль,Эренрайх, Клем, Камавуака, Хаджич (Хорват, 75), Пизингер, Добрас, Шик (Грубер, 67), Тадич (Кинаст, 63), Авдияй.



Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кузьмин, Камболов (Георгиев, 46), Кверквелия, Эдуардо, Билялетдинов (Кисляк, 65), Набиуллин, Карадениз, Оздоев, Канунников (Портнягин, 46).



Предупреждения: Эренрайх, 24; Авдияй, 39; Камболов, 23; Канунников, 41; Благо, 85.



Удаления: Авдияй, 69.



Судья: Даниэль Стефански (Польша).

