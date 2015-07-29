Стаценко: «Официальных обращений по Каборе от «Спартака» и «Локомотива» не было»

Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко опроверг информацию о возможном трансфере полузащитника Шарля Каборе в "Спартак" или "Локомотив".



По словам функционера, ни одни из московских клубов не обращался в краснодарский клуб с запросом о покупке 27-летнего уроженца Буркина-Фасо. Напомним, что футболист не принял участия в стартовых матчах сезона своей команды с "Уралом" и "Тереком". В минувшем же сезоне Каборе провел 26 матчей в Премьер-лиге, сделав 3 результативные передачи.



"У меня нет такой информации, – приводит ТАСС слова Стаценко. – Могу сказать, что ни "Спартак", ни "Локомотив" с официальными обращениями на нас не выходили".



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