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  • Стаценко: «Официальных обращений по Каборе от «Спартака» и «Локомотива» не было»

Стаценко: «Официальных обращений по Каборе от «Спартака» и «Локомотива» не было»

29 июля 2015, 10:37
10

Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко опроверг информацию о возможном трансфере полузащитника Шарля Каборе в "Спартак" или "Локомотив".

По словам функционера, ни одни из московских клубов не обращался в краснодарский клуб с запросом о покупке 27-летнего уроженца Буркина-Фасо. Напомним, что футболист не принял участия в стартовых матчах сезона своей команды с "Уралом" и "Тереком". В минувшем же сезоне Каборе провел 26 матчей в Премьер-лиге, сделав 3 результативные передачи.

"У меня нет такой информации, – приводит ТАСС слова Стаценко. – Могу сказать, что ни "Спартак", ни "Локомотив" с официальными обращениями на нас не выходили".

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Источник: ТАСС
Россия Кубань (ЛФЛ) Спартак Каборе Шарль
Комментарии (10)
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slavа0508
1438156132
Что за менера у нас всё отрицать а в итоге и предложение было и переход состоится
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o fortuna
1438158552
Можно даже было не спрашивать
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qasi34
1438160980
я рассылаю спам, я дурачок
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Павлюченко 13
1438162933
И не будет, не нужен он москвичам!
Ответить
sir_Alex
1438165528
Темнит Валера
Ответить
112910415
1438166546
от парня скрывают всё
Ответить
Sevastopol-www
1438169428
Не ставят в известность...
Ответить
nahan
1438170084
Скоро все прояснится.
Ответить
Поц
1438186702
Лимит
Ответить
Ganymed1
1438273232
пускай контракт полностью отрабатывает.не хочет играть-метлу в руки и мести стадион до конца контракта
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