Вагнер Лав после замены нагрубил тренеру

Нападающий «Коринтианса» Вагнер Лав остался недоволен заменой по ходу встречи с «Коритибой» и, уходя с поля, выкрикивал ругательства в адрес главного тренера. Матч завершился вничью 1:1. Форвард был заменен в самой концовке встречи, однако все равно был настолько расстроен, что позволил себе нецензурные выражения в адрес главного тренера команды Тите.

«Не заметил, чтобы Вагнер был разозлен заменой. Обычно не общаюсь с игроками сразу после матча. Но посмотрю видео, тогда отвечу, что об этом думаю» - заявил после матча Тите.



От GloboEsporte Вагнера получил за матч 4 балла из 10 возможных. Это худший результат среди игроков «Коринтианса».