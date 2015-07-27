Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вагнер Лав после замены нагрубил тренеру

27 июля 2015, 12:39
12

Нападающий «Коринтианса» Вагнер Лав остался недоволен заменой по ходу встречи с «Коритибой» и, уходя с поля, выкрикивал ругательства в адрес главного тренера. Матч завершился вничью 1:1. Форвард был заменен в самой концовке встречи, однако все равно был настолько расстроен, что позволил себе нецензурные выражения в адрес главного тренера команды Тите.

«Не заметил, чтобы Вагнер был разозлен заменой. Обычно не общаюсь с игроками сразу после матча. Но посмотрю видео, тогда отвечу, что об этом думаю» - заявил после матча Тите.

От GloboEsporte Вагнера получил за матч 4 балла из 10 возможных. Это худший результат среди игроков «Коринтианса».
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Бразилия Коринтианс Вагнер Лав
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gооdbуegооdbоу
1437991834
Нахватался в ЦСКА быдлячьих замашек
Ответить
Поц
1437999980
Какое быдло это Лав. Грубиян. Но, что с него взять, половину сознательной жизни провёл на ипподроме.
Ответить
REDWHITE_
1438003497
как это по-армейски!)) аха-ха упал, отжался, нахамил тренеру!!!
Ответить
Мишель Каппель
1438003834
Трансфер в другой клуб ему обеспечен за такое поведение.
Ответить
sir_Alex
1438006003
К Гинеру его, в вечную ссылку
Ответить
АРГЫН
1438009852
.
Ответить
Levadia
1438011002
Чего это он так завёлся? Совсем крышу снесло.
Ответить
Viktor41
1438015853
Не верится. Он же всегда улыбающийся.
Ответить
Miha
1438025082
Ой ой... Я смотрю тут многие забыли как он отгружал командам РПЛ, особенно мясным☝️
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
4
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»
Вчера, 11:15
2
Подробности переговоров «Зенита» и «Фламенго» по Энрике
6 августа
10
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
5
Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио
6 августа
6
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
6 августа
2
«Зенит» получил предложение по Энрике на 30+5 миллионов
5 августа
13
ВидеоУ Неймара возник конфликт со соперниками после матча Кубка Бразилии
5 августа
4
«Зенит» может купить хавбека «Флуминенсе» Геркулеса
5 августа
2
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
4 августа
Кордоба может уйти из «Краснодара»
4 августа
8
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
3 августа
1
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
3 августа
1
Бразильский клуб предложит «Зениту» обмен игроками
1 августа
6
Рубенс из «Динамо» рассказал, за что его едва не убили
30 июля
В «Динамо» вновь высказались о возможном трансфере Неймара
30 июля
Комментарий агента Луиса Энрике об уходе из «Зенита»
30 июля
4
Динамовец Бителло ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»
29 июля
4
В «Динамо» высказались о возможном трансфере Неймара
29 июля
3
В сборной России может появиться еще один бразилец
29 июля
14
Игрока «Зенита» хотят приобрести за 35 миллионов
29 июля
17
Нападающий сборной Аргентины отказался от перехода в «Спартак»
29 июля
5
«Зенит» получил предложение по Луису Энрике
29 июля
10
«Зенит» может обменять Луиса Энрике на игрока сборной Эквадора
28 июля
14
В «Сантосе» приняли решение по Неймару
28 июля
Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса»
28 июля
«Палмейрас» отказался продвать форварда в «Спартак» за 20+5 миллионов
28 июля
Неймар сделал заявление о конфликте с игроками «Сантоса»
27 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+