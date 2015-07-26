Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» готовит трансфер Набиуллина

26 июля 2015, 14:07
34

По данным газеты "Спорт-Экспресс" "Зенит" близок к подписанию контракта с защитником "Рубина Эльмиром Набиуллиным. Представители казанцев прилетели в Санкт-Петербург и уже провели с сине-бело-голубыми успешные переговоры.

Игрок должен стать заменой для Доменикок Кришито, который, по слухам, выразил желание покинуть клуб.

Напомним, что Эльмир Набиуллин был признан лучшим молодым игроком чемпионата России - 2014/2015.

"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Набиуллин Эльмир
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cemetery
1437910263
Ну и отлично, игрок универсальный, может как Жирков в лучшие годы, сыграть как в защите, так и левого инсайда...
Ответить
Smoke Some Weed
1437911626
Такое ощущение что зенит хочет скупить всех молодых футболистов с потенциалом, у них не играют, но зато и у конкурентов не будет
Ответить
MikaelBox
1437912762
Было бы очень неплохо
Ответить
stavr74
1437913538
на народные деньги че не купить то
Ответить
61ren
1437916066
Сознательно топят Рубин
Ответить
За Ливерпуль
1437921821
Ничего не имею против этого трансфера Набиуллина. Непонятная трансферная политика Зенита в другом.Чудеса с Ломбертсом, так это вообще жесть.Забраковали парня в Саугемптоне на осмотре, а у нас играет с поврежденным якобы коленом, просто жесть.Прилип как банный лист, этот косяк к Зениту ,теперь хрен выгонишь.Кроме Гарая, вся оборона сплошное сито. Как можно было умудриться продлить контракт с Нету, который похоронил Зенит в матче с Севильей.Просто кошмар.Ну что ж господин Миллер получите еще много позора за бугром, со своей политикой.Боаша давно все поняли, что слаб тренер, но будет продолжать тошнить.
Ответить
jet andy
1437927172
Нафига он нужен если есть Ходжаниязов?
Ответить
Serjinho
1437937730
голубое недоразумение продолжает свою черную политику ослабления рубина и других клубов за счет лимита на легионеров. поскорее бы газпром перестал спонсировать этот клубишко без амбиций и истории
Ответить
Lucius Vorenus
1437942627
круто
Ответить
kkomov
1437943365
ничего нового - давно известно, что Рубин фарм Зенита!
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
4
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
1
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
2
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
1
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
4
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+