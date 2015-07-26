«Зенит» готовит трансфер Набиуллина

По данным газеты "Спорт-Экспресс" "Зенит" близок к подписанию контракта с защитником "Рубина Эльмиром Набиуллиным. Представители казанцев прилетели в Санкт-Петербург и уже провели с сине-бело-голубыми успешные переговоры.
Игрок должен стать заменой для Доменикок Кришито, который, по слухам, выразил желание покинуть клуб.
Напомним, что Эльмир Набиуллин был признан лучшим молодым игроком чемпионата России - 2014/2015.
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Источник: «Спорт-Экспресс»