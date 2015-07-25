Тихонов: «Начало чемпионата для «Спартака» выдалось обнадеживающим»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов, долгие годы выступавший за «Спартак», поделился впечатлениями об игре «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева.



«По одному матчу, да еще дебютному, делать окончательные выводы сложно. Но кое-что отметить можно. Прежде всего боевое, с явным желанием победить настроение. Все девяносто минут команда двигалась, вовремя отходила в оборону, перекрывала свободные зоны. Конечно, полные трибуны “Открытие Арены” ждали голевого фейерверка, первой победы Аленичева, но помешала “Уфа”, оказавшаяся крепким орешком. Не произведи Дима несколько своевременных замен, дело и вовсе могло закончиться конфузом. Но сказался характер тренера, который, надеюсь, теперь станет таким же неуступчивым и у его подопечных. Скажем так, начало обнадеживающее».





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

