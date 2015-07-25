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  • Тихонов: «Начало чемпионата для «Спартака» выдалось обнадеживающим»

Тихонов: «Начало чемпионата для «Спартака» выдалось обнадеживающим»

25 июля 2015, 10:45
74

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов, долгие годы выступавший за «Спартак», поделился впечатлениями об игре «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева.

«По одному матчу, да еще дебютному, делать окончательные выводы сложно. Но кое-что отметить можно. Прежде всего боевое, с явным желанием победить настроение. Все девяносто минут команда двигалась, вовремя отходила в оборону, перекрывала свободные зоны. Конечно, полные трибуны “Открытие Арены” ждали голевого фейерверка, первой победы Аленичева, но помешала “Уфа”, оказавшаяся крепким орешком. Не произведи Дима несколько своевременных замен, дело и вовсе могло закончиться конфузом. Но сказался характер тренера, который, надеюсь, теперь станет таким же неуступчивым и у его подопечных. Скажем так, начало обнадеживающее».


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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Спартак
Комментарии (74)
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SanitarForest
1437811111
ловите наркомана! Пищевик в большинстве играл и чудом отскочил...
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Красно Синий воин
1437811946
31. 03.11.10. «Челси» – «спартак» – 4:1 32. 23.11.10. «спартак» – «Марсель» – 0:3 33. 14.03.11. «Ростов» – «спартак» – 4:0 34. 07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1 35. 14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5 36. 29.05.11. «Зенит» – «спартак» – 3:0 37. 16.10.11. «Рубин» – «спартак» – 3:0 38. 22.04.12. «спартак» – «Анжи» – 0:3 39. 11.08.12. «Зенит» – «спартак» – 5:0 40. 17.05.2015 спартак- ЦСКА 0:4
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Красно Синий воин
1437812002
Каждый год обнадеживающе! 1. 24.11.93. «Монако» – «спартак» – 4:1 2. 16.03.94. «Барселона» – «спартак» – 5:1 4. 16.10.96. «Гамбург» – «спартак» – 3:0 5. 26.09.98. ЦСКА – «спартак» – 4:1 6. 03.11.99. «Спарта» – «спартак» – 5:2 7. 05.12.00. «Лион» – «спартак» – 3:0 8. 21.02.01. «спартак» – «Бавария» – 0:3 9. 28.04.01. «Сатурн» – «спартак» – 3:0 10. 17.10.01. «Бавария» – «спартак» – 5:1 11. 21.04.02. «спартак» – ЦСКА – 0:3 12. 25.09.02. «спартак» – «Валенсия» – 0:3 13. 02.10.02. «Ливерпуль» – «спартак» – 5:0 14. 12.11.02. «Валенсия» – «спартак» – 3:0 15. 04.05.03. «Торпедо» – «спартак» 3:0 16. 02.08.03. «спартак» – «Локомотив» – 2:5 17. 25.10.03. «спартак-Алания» – «спартак» 18. 26.02.04. «спартак» – «Мальорка» – 0:3 19. 01.05.04. «спартак» – «Зенит» – 0:3 20. 20.05.06. ЦСКА – «спартак» – 3:0 21. 12.09.06. «Бавария» – «спартак» – 4:0 22. 02.05.07. «Локомотив» – «спартак» – 3:0 23. 25.05.07. «Химки» – «спартак» – 3:0 24. 13.02.08. «Марсель» – «спартак» – 3:0 25. 12.07.08. «спартак» – ЦСКА – 1:5 26. 13.08.08. «спартак» – «Динамо» Киев – 1:4 27. 27.08.08. «Динамо» Киев – «спартак» – 4:1 28. 15.04.09. «спартак» – «Динамо» – 0:3 29. 30.08.09. «спартак» – «Рубин» – 0:3 30. 10.05.10. «Алания» – «спартак» – 5:2
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КРЫШ
1437812073
Все по делу.вон кони в прошлом году только при поддержке всего судейского корпуса с Уфой справились а в итоге второе место.хоть и купленное.
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Чикомас
1437812618
Действительно обнадеживающее начало. Умудрились вырвать ничейку у значительно более классной команды. Правда на своем поле и практически всю игру в большинстве...но учитывая разницу в классе, все равно можно сказать что совершили подвиг. А в следующей игре, если смогут получить не привычные 0-5 от Краснодара, а скажем 0-4, или даже 0-3, то можно смело давать еще одну звездочку на ромбик.
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Медный купоpос
1437813061
Андруша явно к Аленю напрашивается - очень уж разговорился ))))) Думаю - болельщики ЦСКА с удовольствием встретят его еще каким-нибудь забавным перформансом )))))
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Leha-ha50
1437814410
Видать пошутил Андрюха!!! В большинстве от Уфы еле ноги унесли....это обнадеживает...
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france football
1437818373
Хах Очень обнадёживающее) Сыграть вничью с Уфой, при том, что соперник играл в меньшинстве.
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Jum13
1437819537
Ай хорошо Андрюша истеричек по-троллил ))) \"Начало выдалось обнадеживающим\". Ну да: играя в большинстве отскочить - это обнадеживает )))
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pif57
1437823676
Смешно читать-такое обнадеживающее начало-ничья с Уфой, которая полтора тайма в меньшинстве играла!
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