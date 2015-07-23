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Погребняк: «Не хочу уезжать из Англии»

23 июля 2015, 18:29
14

Нападающий "Рединга" Павел Погребняк подчеркнул, что хотел бы и дальше выступать за английский клуб. При этом экс-форвард "Зенита" добавил, что готов рассматривать предложения российских клубов.

"Отыграю сезон и продлю соглашение. Или подпишу новое с другим клубом. Года на три... Чувствую еще в себе силы выступать на высоком уровне. Я счастлив в Англии, дети ходят в местную школу. Не хотел бы отсюда уезжать. У меня была мечта играть в этой стране", - передает слова игрока "Спорт Экспресс".

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Англия Рединг Погребняк Павел
Комментарии (14)
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aurora5858
1437667387
Родину продал
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Truly
1437667697
Молодец.
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Levadia
1437670135
Дураку понятно,что в плане футбола Англия на несколько шагов впереди России. Потому и нет особого желания возвращаться в Россию. Но тем не менее удачи Павлу в Чемпионшипе!
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JamBazi_07
1437671501
оставайся там, нечего тебе в России делать, хотя бы кто то уехал и играет, хоть и не в самом лучшем клубе, зато играет
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murakami777
1437672617
нормальный такой прагматизм...звезд с неба не хватать, играть в пердиве...зато в Англии
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AntiClockWise
1437672684
Приедешь в Россию, отыграешь вялый сезон и завяжешь с карьерой. Играй, Паша. Лучше в Чемпионшипе.
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sir_Alex
1437674589
Не уезжай!
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DXTK
1437674871
Не он первый из русских футболистов которые не захотели возвращаться в Россию поиграв в Англии. Одним из Таких был вратарь Дмитрий Харин, Известный своим выступлением за Челси, а с 2004 по 2013 год работал тренером вратарей в Лутон Тауне. Павел делает правильные выводы, а в Россию ближе к пенсии вернешься если что, но думаю останется жить там.
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Serjinho
1437688660
пашка достоин уважения. его бы трудолюбие другим - была бы у нас топ-сборная
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112910415
1437715842
а Родина-то ждёт!
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