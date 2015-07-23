Погребняк: «Не хочу уезжать из Англии»

Нападающий "Рединга" Павел Погребняк подчеркнул, что хотел бы и дальше выступать за английский клуб. При этом экс-форвард "Зенита" добавил, что готов рассматривать предложения российских клубов.











"Отыграю сезон и продлю соглашение. Или подпишу новое с другим клубом. Года на три... Чувствую еще в себе силы выступать на высоком уровне. Я счастлив в Англии, дети ходят в местную школу. Не хотел бы отсюда уезжать. У меня была мечта играть в этой стране", - передает слова игрока "Спорт Экспресс". "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!