Адриано хочет иметь больше игровой практики

Агент защитника «Барселоны» Адриано Пауло Аффонсо Невес заявил, что его клиент очень недоволен маленьким количеством игрового времени в стане каталонцев. Видимо, именно с этим связан переход футболиста в «Рому», который может быть завершен в ближайшее время. «Волчице» придется заплатить за игрока 6 миллионов евро. Хотя главный тренер «Барселоны» Луис Энрике имеет желание удержать Адриано.





«Главное, что нужно ему, - постоянная игровая практика. Либо в нынешнем клубе, либо в каком-то другом», - заявил представитель. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!