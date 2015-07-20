Орлов: «Дзюба может быть ярче Рондона»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 1-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1). Орлов считает, что Дзюба может действовать ярче своего партнера по линии атаки сине-бело-голубых - Хосе Саломона Рондона.

«Матчем с «Динамо» Дзюба заявил о себе. Пожалуй, он может быть ярче Рондона. Он умеет закрыть мяч корпусом, заставляя защитника нарушать правила. Умеет поставить ногу так, чтобы по ней ударили, собирает на себе фолы. Единоборства нападающего с защитником часто происходят в штрафной, следовательно, Дзюба, вполне возможно, будет поставщиком пенальти. Говорят, «Зениту» повезло заработать одиннадцатиметровый. При чeм тут везение? «Зенит» заставил «Динамо» фолить. Дзюба забил бы гол, если бы Губочан не помешал. Это козырь Дзюбы, он с ним пришeл в «Зенит», он знает, как играть «на пятачке».

Вторая возможность, которую «Зениту» дает Дзюба: когда он получает пас в ноги, «в недодачу», защитник за спиной, он не может выскочить на этот мяч. Уметь этим пользоваться – искусство. «Зенит» в матче с «Динамо» продемонстрировал это несколько раз. Дзюбе достаточно скинуть мяч партнeру, чтобы пошла опасная атака. Это чревато ударами с ходу и проникновениями в штрафную. Дзюба добавил атаке «Зенита» вариативность. Голевую комбинацию с участием Халка и Шатова начал Дзюба, и это не случайность.