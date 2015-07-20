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Орлов: «Дзюба может быть ярче Рондона»

20 июля 2015, 21:46
111

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 1-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1). Орлов считает, что Дзюба может действовать ярче своего партнера по линии атаки сине-бело-голубых - Хосе Саломона Рондона.

«Матчем с «Динамо» Дзюба заявил о себе. Пожалуй, он может быть ярче Рондона. Он умеет закрыть мяч корпусом, заставляя защитника нарушать правила. Умеет поставить ногу так, чтобы по ней ударили, собирает на себе фолы. Единоборства нападающего с защитником часто происходят в штрафной, следовательно, Дзюба, вполне возможно, будет поставщиком пенальти. Говорят, «Зениту» повезло заработать одиннадцатиметровый. При чeм тут везение? «Зенит» заставил «Динамо» фолить. Дзюба забил бы гол, если бы Губочан не помешал. Это козырь Дзюбы, он с ним пришeл в «Зенит», он знает, как играть «на пятачке».
Вторая возможность, которую «Зениту» дает Дзюба: когда он получает пас в ноги, «в недодачу», защитник за спиной, он не может выскочить на этот мяч. Уметь этим пользоваться – искусство. «Зенит» в матче с «Динамо» продемонстрировал это несколько раз. Дзюбе достаточно скинуть мяч партнeру, чтобы пошла опасная атака. Это чревато ударами с ходу и проникновениями в штрафную. Дзюба добавил атаке «Зенита» вариативность. Голевую комбинацию с участием Халка и Шатова начал Дзюба, и это не случайность.
То, как Виллаш-Боаш нацелил Дзюбу на игру с «Динамо», какие коррективы сделал после матча с «Локомотивом», ещe раз показало, что этот тренер прекрасно разбирается в футболе. Дзюба не был так заметен в «Спартаке». Виллаш-Боаш и ему подсказал, и другим игрокам, как с ним вместе играть, и Дзюба сразу поучаствовал в двух забитых мячах. «Зенит» получил три очка. Значит, переход Дзюбы результативный, менеджмент клуба правильно сделал, что его пригласил, и дело совсем не в лимите. Недаром его и Халк похвалил», - цитирует комментатора «Советский спорт».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (111)
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Тага Дага
1437419359
Товарищ Орлов....если бы вы сказали хоть одно слово про удар Хави Гарсии в Губочана на 4-й минуте....
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Zimka
1437419632
Комментаторишка?
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AndreiM-68
1437419643
Научили дерево подленько падать в штрафной.
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Serjinho
1437420158
дед опять несет бред. какой клуб, такой у него и личный комментатор
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Федырыч
1437421072
Орлов пытается убедить всех, что Дзюбо коряжистое дерево и видит в нем яркого игрока. Это что-то новое в футболе, впрочем Орлов и футбол вещи не совместимые. Чему удивляться?
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Красно Синий воин
1437421850
Орлов: \"Дзюба может быть ярче Рондона, если судья поможет.\"
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cska1948
1437426784
Вроде Орлов уже давно не мальчик. Но взахлёб хвалить игрока по ОДНОЙ удачной игре, это по детски. А у Рондона Дзюба конкуренцию выиграл не напрягаясь, благодаря лимиту.
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Тито
1437430312
Орлов так легко разбрасывается словами и так легко потом сам себя опровергает. Не удивлюсь если туров через 15 скажет что Артемка это худший трансфер Зенита за всю историю.
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ххомов_пидор
1437431232
где ххомов? где этот пи*дерский хуесос?
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Амба Нагорск
1437487000
После первого же нырка стал кумиром гэннадия
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