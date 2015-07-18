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    «Чикаго Файр» готов предложить Дрогба контракт на полтора года

    Одним из вариантов продолжения карьеры нападающего Дидье Дрогба может стать MLS, сообщает ESPN. 37-летний форвард попал в сферу интересов "Чикаго Файр", который готов предложить футболисту 18-месячный контракт с зарплатой примерно 2,5 миллиона долларов в год.


    На данный момент Дрогба, у которого истек срок контракта с "Челси", находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 7 голов в 40 матчах во всех турнирах.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:23

      Зарплата Дрогбы по карману не каждому клубу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 18 июля 2015, 13:10

      круто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 11:29

      Почему бы и нет?

      0
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 18 июля 2015, 10:56

      пусть едет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 18 июля 2015, 10:01

      Удачи #Легенда!

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 09:25

      Наверное, стоит съездить, поиграть.

      0
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 18 июля 2015, 08:04

      2,5 ляма в год очень мало по нынешним расценкам

      0
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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee > нoГГано 18 июля 2015, 08:08

      Думаю ты и десятой части не зарабатываешь от зарплаты Дрогба

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > Tommy Lee 18 июля 2015, 08:22

      А в новости речь разве обо мне ? или ты так...в воздух пykнyть ?

      0
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      Рейтинг: +80

      Erik15 > нoГГано 18 июля 2015, 09:16

      Для пенсионера 2,5 мало???Ты видать, не проснулся ещё.

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > Erik15 18 июля 2015, 09:42

      Даже для пенсионера,ты видать сам не в курсе сколько получают другие пенсионеры как Это,о Джеррард,Рауль и тд их зарплата с этой и близко не стоит

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      Рейтинг: +80

      Erik15 > нoГГано 18 июля 2015, 09:54

      Ну и сколько???

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > Erik15 18 июля 2015, 12:06

      Зарплата того же Джерарда в США составит 20 миллионов ФУНТОВ за 4 года,вот и выходит 5 за год ФУНТОВ а не долларов ! А 2,5 чисто Кокоринская зарплата который забивает не чаще пенсионеров

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      Рейтинг: +80

      Erik15 > нoГГано 18 июля 2015, 12:54

      Джерарду сколько-35 и Дрогба 37.Джерард и в защите сыграет,а Дрогба год-два и на покой. Пирло и то 2.3 получает.Вот и сопоставь всё это.

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