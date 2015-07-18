«Чикаго Файр» готов предложить Дрогба контракт на полтора года

Зарплата Дрогбы по карману не каждому клубу.
Одним из вариантов продолжения карьеры нападающего Дидье Дрогба может стать MLS, сообщает ESPN. 37-летний форвард попал в сферу интересов "Чикаго Файр", который готов предложить футболисту 18-месячный контракт с зарплатой примерно 2,5 миллиона долларов в год.
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