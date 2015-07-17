Федун: «Начало сезона — это оптимизм»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун вкратце рассказал, какие он эмоции испытывает от сегодняшнего старта сезона в РФПЛ.
«Начало чемпионата — это всегда оптимизм», – заявил главный человек красно-белых.
В эти минуты москвичи играют матч против «Уфы».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!