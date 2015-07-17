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    Федун: «Начало сезона — это оптимизм»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун вкратце рассказал, какие он эмоции испытывает от сегодняшнего старта сезона в РФПЛ.
    «Начало чемпионата — это всегда оптимизм», – заявил главный человек красно-белых.
    В эти минуты москвичи играют матч против «Уфы».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 19:59
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    salaga
    1437157073
    Первый тур - начало пессимизма, который оформится в разочарование в 30 туре.
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    starche
    1437157757
    Насмешил, спасибо!
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    Rruma
    1437158084
    ДК проиграл 0-2 - оптимизм, чё)
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    wojanolja
    1437158634
    надолго ли
    Ответить
    vashinin
    1437163101
    все впереди!
    Ответить
    ULTRASteam
    1437179182
    заявил главный человек красно-белых с бело-голубым прошлым)))
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    Evgenii333
    1437189543
    Дома только победа
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    MarkN1007
    1437202872
    прав на все 100% ведь у всех очков поравну шанси одинаковие главное верить и играть
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    nahan
    1437225648
    Про конец сезона помолчим...
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    ologreds
    1694997595
    numo435933
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