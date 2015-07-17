«Ильичевец» спустя 15 месяцев сыграет официальный матч в Мариуполе

Согласно решению ПФЛ Украины , «Ильичевец» в матче стартового тура Первой лиги примет «Горняк» из Кривого Рога в Мариуполе. Игра состоится 26-го июля.

Последний раз официальный матч проходил в Мариуполе 27-го апреля 2014 года, когда «Ильичевец» принимал ПФК «Севастополь».