«Ильичевец» спустя 15 месяцев сыграет официальный матч в Мариуполе

Согласно решению ПФЛ Украины , «Ильичевец» в матче стартового тура Первой лиги примет «Горняк» из Кривого Рога в Мариуполе. Игра состоится 26-го июля.
Последний раз официальный матч проходил в Мариуполе 27-го апреля 2014 года, когда «Ильичевец» принимал ПФК «Севастополь».
Для проведения матча в Мариуполе, хозяевам необходимо будет за 3 дня до игры предоставить клубу-гостю официальные письма от правоохранительных органов города (области) и городской власти с гарантией обеспечения безопасности гостей до, во время и после матча.
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Источник: UA-Футбол