"Байер" объявил о переходе Та

"Байер" подписал контракт с защитником "Гамбурга", сообщает официальный сайт клуба из Леверкузена.Трудовое соглашение с 19-летним немцем рассчитано до лета 2020 года. Отметим, что, по неофициальным данным, трансфер футболиста обошелся в 10 миллионов евро. Уже в ближайшее время игрок присоединится к команде, проводящей сбор в городке Целль-ам-Зее-Капрун.Напомним, что в минувшем сезоне Та выступал за "Фортуну" на правах аренды, сыграв 23 матча во втором дивизионе чемпионата Германии.