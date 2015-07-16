"Байер" объявил о переходе Та

"Байер" подписал контракт с защитником "Гамбурга" Джонатаном Та, сообщает официальный сайт клуба из Леверкузена.
Трудовое соглашение с 19-летним немцем рассчитано до лета 2020 года. Отметим, что, по неофициальным данным, трансфер футболиста обошелся в 10 миллионов евро. Уже в ближайшее время игрок присоединится к команде, проводящей сбор в городке Целль-ам-Зее-Капрун.
Напомним, что в минувшем сезоне Та выступал за "Фортуну" на правах аренды, сыграв 23 матча во втором дивизионе чемпионата Германии.
Трудовое соглашение с 19-летним немцем рассчитано до лета 2020 года. Отметим, что, по неофициальным данным, трансфер футболиста обошелся в 10 миллионов евро. Уже в ближайшее время игрок присоединится к команде, проводящей сбор в городке Целль-ам-Зее-Капрун.
Напомним, что в минувшем сезоне Та выступал за "Фортуну" на правах аренды, сыграв 23 матча во втором дивизионе чемпионата Германии.
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Источник: ФК «Байер»