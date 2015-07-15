"Боруссия" рассчитывает, что Вайденфеллер останется в команде

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке выразил надежду, что многолетний вратарь клуба Роман Вайденфеллер в текущее трансферное окно команду не покинет. СМИ же активно отправляют возрастного футболиста в другие клубы.



"Вижу прекрасным, что у нас в распоряжении два отличных вратаря - он и Роман Бюрки, которого мы только-только купили у "Фрайбурга". Все решения принадлежат у нас главному тренеру, но я рассчитываю, что вратарский комплект останется таким и дальше", - заявил Ватцке.



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