Билялетдинов: "Азмун ведет себя как-то не по-нашему"

Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился тем, как он видит ситуацию с нападающим команды Сердаром Азмуном, который не вернулся в клуб по окончании срока аренды в "Ростове".



"Я уже смирился с мыслью, что он не сам собой руководит. На него влияют родители, агенты, друзья. Мне непонятна манера поведения Азмуна. Не хочешь играть за нас - приди и скажи, какие проблемы? Я с Сердаром не конфликтовал. Он достался нам болезненным юнцом, который по ходу тренировки мог сослаться на травму и уйти. Но ничего, подход нашли. Давали шанс. Например, он "Тереку" в прошлом году забил. Переломным моментом был Кубок Азии, с которого Азмун приехал с опозданием. После него что-то в нем поменялось. Что касается аренды в "Ростов", то он сам известил меня об уходе туда в последний день трансферного окна. Мы тогда сразу остались без двух футболистов атаки, ведь отпустили еще и Камиля Муллина в "Сокол". А из аренды Сердар не вернулся. Не знаю, кто его надоумил. Но ведь в любом случае надо общаться, а не исчезать. Не по-нашему это как-то", - сказал наставник.



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