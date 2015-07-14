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Билялетдинов: "Азмун ведет себя как-то не по-нашему"

14 июля 2015, 07:32
72

Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился тем, как он видит ситуацию с нападающим команды Сердаром Азмуном, который не вернулся в клуб по окончании срока аренды в "Ростове".

"Я уже смирился с мыслью, что он не сам собой руководит. На него влияют родители, агенты, друзья. Мне непонятна манера поведения Азмуна. Не хочешь играть за нас - приди и скажи, какие проблемы? Я с Сердаром не конфликтовал. Он достался нам болезненным юнцом, который по ходу тренировки мог сослаться на травму и уйти. Но ничего, подход нашли. Давали шанс. Например, он "Тереку" в прошлом году забил. Переломным моментом был Кубок Азии, с которого Азмун приехал с опозданием. После него что-то в нем поменялось. Что касается аренды в "Ростов", то он сам известил меня об уходе туда в последний день трансферного окна. Мы тогда сразу остались без двух футболистов атаки, ведь отпустили еще и Камиля Муллина в "Сокол". А из аренды Сердар не вернулся. Не знаю, кто его надоумил. Но ведь в любом случае надо общаться, а не исчезать. Не по-нашему это как-то", - сказал наставник.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Азмун Сердар Билялетдинов Ринат
Комментарии (72)
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RUSTY8
1436849168
в рубин он перешел благодаря и ради бердыева после прихода физручелло биляша он естественно сдал а почему он в ростов бежит - это и ежу понятно.
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Qranat
1436854099
Меньше нужно было словоблудить и оскорблять собственное достоинство парня через СМИ... Кто же будет уважать такого тренера... И тем более, зная что тот ничего не может дать Азмуну в плане развития... игроку сборной и видавшего работу и взаимоотношения с ТОП тренерами. Биляшу же нужны желторотики, заглядывающие ему в рот и не имеющие собственного мнения... Иные, уважающие себя игроки ушли, не желая изображать футбол в легкоатлетическом забеге.
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Чист
1436855414
Просто напросто надо подход к игрокам иметь что и Навоса надоумили и кое-го других Азмун что без согласия твоих руководителей ушел что ли значит- просто ты не в курсе что хочет руководство и ничего ты не решаешь -Азмун просто хоче играть в каждой игре а несмотря на твое настороение ты и Портнягина заколебал то ставишь то не ставишь - игрок не робот в каждой игре показывать 100% игры и у машины бывают сбои надо - их успокаивать а вместо этого ты их паравинишь в интервью после игры - это не дело
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New_Look
1436855626
не первый иностранный игрок, который ведет себя странно в Рубине (был еще турок такой же молодой и внушаемый). Между тем можно говорить все что угодно про \"физрука\", \"желторотиков\" и \"аборигенов Татарстана\", но господа: 5 место... ваши титулованные тренеры, опытные игроки и команды из \"Центра Вселенной добились большего? Я такие команды знаю только 4 штуки...
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Cipolino
1436857170
Сердар желает играть в футбол,а не заниматься физкультурой!
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FanatSerj
1436857944
У него за отца Бердыев, так что отпустите с миром, все равно у вас не заиграет.
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Блоссия
1436862675
А почему общаетесь через прессу, а не по телефону лично?
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Jurij_Mar
1436864395
А ты вообще знаешь,что творится в клубе,и команде?Кого берут ,не знаешь,кто уходит ,тоже. Всех игроков в команде,о.....л. Хорош языком уже чесать.
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89170513876
1436868028
Саярыч ,ненадо сообщать во весь мир при каждом чихе,тем более коментарии не в вашу пользу
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RussianHorse
1436868384
Беляш,как пешка в клубе. Ничего не знает,ни на что не влияет.
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