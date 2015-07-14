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    Гулиев: "Со сборной Германии играли на пределе"

    Полузащитник юношеской сборной России (до 19 лет) и "Спартака" Аяз Гулиев после матча с командой Германии в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы поделился эмоциями от игры, по итогам которой россияне заняли в группе А первое место.
    "Эмоции не передать словами. Их можно прочувствовать только на поле. Конечно, мы играли на пределе. Конечно, все очень устали. Но по-другому матчи на чемпионате Европы не выиграть", - цитирует Гулиева "Спорт-экспресс".
    В полуфинале турнира сборная России 16 июля сразится с хозяевами соревнований сборной Греции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 01:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:54

      Молодцы, проявили характер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 14 июля 2015, 09:32

      Как Аяз Гулиев мощным ударом попал в перекладину с метров наверное около 30-ти. Молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 14 июля 2015, 09:17

      От них куда больше толка чем от основной сборной России!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 09:13

      Приятно удивили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 14 июля 2015, 09:06

      ок

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 июля 2015, 08:54

      ДАЕШЬ ФИНАЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 июля 2015, 08:47

      Молодчаги!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 07:12

      показать видео матча первой сборной, принудительно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      aviciii 14 июля 2015, 06:57

      "Но по-другому матчи на чемпионате Европы не выиграть" - СЕЙЧАС УЖЕ ДАЖЕ В ОТБОРОчных так не выиграть (( но ваши суперстарс этого не понимают

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 06:43

      А по другому сложно играть с действующим чемпионом Европы) Немецкая молодежка одна из лучших в Европе! И приятно осознавать, что наши парни не хуже.

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