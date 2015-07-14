Гулиев: «Со сборной Германии играли на пределе»

Полузащитник юношеской сборной России (до 19 лет) и «Спартака» Аяз Гулиев после матча с командой Германии в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы поделился эмоциями от игры, по итогам которой россияне заняли в группе А первое место.

«Эмоции не передать словами. Их можно прочувствовать только на поле. Конечно, мы играли на пределе. Конечно, все очень устали. Но по-другому матчи на чемпионате Европы не выиграть», – цитирует Гулиева «Спорт-экспресс».