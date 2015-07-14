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Гулиев: «Со сборной Германии играли на пределе»

14 июля 2015, 01:25
28

Полузащитник юношеской сборной России (до 19 лет) и «Спартака» Аяз Гулиев после матча с командой Германии в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы поделился эмоциями от игры, по итогам которой россияне заняли в группе А первое место.
«Эмоции не передать словами. Их можно прочувствовать только на поле. Конечно, мы играли на пределе. Конечно, все очень устали. Но по-другому матчи на чемпионате Европы не выиграть», – цитирует Гулиева «Спорт-экспресс».
В полуфинале турнира сборная России 16 июля сразится с хозяевами соревнований сборной Греции.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Молодежный чемпионат Европы Россия Россия (до 18) Гулиев Аяз
Комментарии (28)
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IKER-RAUL
1436827067
одним словом: МОЛОДЦЫ!
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dante_voorhees
1436827529
молодец наш паренек
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alboro
1436835032
ок
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CL2014
1436835495
Это надо старшей команде сказать, пусть молодые будут пример возрастным!
Ответить
bestolochch
1436838840
Именно так и надо играть в футбол!
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ABir
1436844958
И тренер ведь наш отечественный и игроки не миллионеры
Ответить
alessios1990
1436845384
А по другому сложно играть с действующим чемпионом Европы) Немецкая молодежка одна из лучших в Европе! И приятно осознавать, что наши парни не хуже.
Ответить
sir_Alex
1436854429
Приятно удивили
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Kostya_Kostya
1436854651
От них куда больше толка чем от основной сборной России!
Ответить
nahan
1436892871
Молодцы, проявили характер.
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