Полузащитник "Саутгемптона" Морган Шнейдерлин близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". ВВС утверждает, что игрок уже прошел медобследование, а сегодня присоединится к команде и отправится с ней в турне по США.

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Приблизительная стоимость трансфера оценивается в 25 млн фунтов. В минувшем сезоне француз в составе своей команды сыграл в 26 матчах Премьер-лиги, в которых забил 4 гола.