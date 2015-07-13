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Шнейдерлин близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

13 июля 2015, 06:54
96

Полузащитник "Саутгемптона" Морган Шнейдерлин близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". ВВС утверждает, что игрок уже прошел медобследование, а сегодня присоединится к команде и отправится с ней в турне по США.

Приблизительная стоимость трансфера оценивается в 25 млн фунтов. В минувшем сезоне француз в составе своей команды сыграл в 26 матчах Премьер-лиги, в которых забил 4 гола.

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Саутгемптон Шнейдерлен Морган
Комментарии (96)
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nnbb199O
1436761057
Мешок психанул от безысходности
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Juventus21
1436762052
Качественные приобретения сделал МЮ, а центрбека они подписывать собираются, интересно. Вроде интересовались Хуммельсом и Рамосом.
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jet_set
1436763264
Ну вот и все. Шнайдерлин подписал контракт с МЮ на 5 лет. Сумма трансфера 25 млн. фунтов.
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Master Football 7
1436765373
Вальдес Дармиан Джонс Смоллинг(Рохо) Блинд(Шоу) Швайни(Эррера) Шнейдерлин(Каррик) Мата ДиМария(Феллани) Депай(Валенсия) Руни. Неплохо,но еще возможны трансферы: Отаменди,Лаказета(Бентеке).
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Медный купоpос
1436765650
ван гал повторит судьбу аджоева и черчесова. нахапает, сделает громкий пшик и пойдет себе..
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Виталик ManUtd Rus
1436770522
У МЮ теперь будет бетонная опорная зона , как я и мечтал долгие годы !
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Виталик ManUtd Rus
1436770963
Как сообщил оф.фотограф МЮ , Шнайдерлин прибыл вчера на тренировочную базу Юнайтед через 5 минут после Швайштайгера . Игроки успешно прошли мед.осмотр , подписали контракты и прошли фотосессии . Сегодня будет объявлено о переходах официально . Все новички МЮ сегодня улетают вместе с командой в США для предсезонной подготовки . Отличные новости в это прекрасное летнее утро !
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CatMatros
1436772794
Эдик эталонно работает.Вроде все тихо-тихо,потом бац-2 трансфера за день,проходит день-два снова отличная покупка). Остался центр.деф и обязательно необходим топ-нап. p.s. Теперь за центр можно будет не волноваться.
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просто сашка
1436778230
очень мощное ТО проводит мю! депай, дармиан, швайне и шнейдерлин уже на медосмотре, если еще и в качестве вишенки на торте в августе придет качественный защитник, то безусловно это 10 из 10!!! думаю диму в псж отправят все же... янг, депай, валенсия, янузай, мата, еще молодой линдгард, с учетом того как смотрелись в этом году мата и янг особенно, плюс мега перспективный депай, продажа димы в псж лямов 60-65 выглядит вполне правильным ходом, в полузащите есть микрофон, блинд, швайне, андер и старенький каррик, отсался толковый цз и все!
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Чакир - UTD
1436781283
Очень хорошее усиление! С центром поля разобрались теперь осталось купить забивного форварда.
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