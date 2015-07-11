Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Фенербахче" пополнилось игроком "Сан-Пауло"

    Турецкий "Фенербахче" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником "Сан-Пауло" Жозефом Соузой. О сроке и деталях контракта не сообщается.
    С 2014 года футболист выступал за "Сан-Паулу", из которого трижды призывался под знамена национальной сборной Бразилии на товарищеские матчи.26-летний Соуза ранее уже пробовал себя в Европе, однако не сумел закрепиться в "Порту".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Фенербахче»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Твоя Мама 13 июля 2015, 10:50

      скоро турки обгонят нас в рейтинге, уверяю
      Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ - это сила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 11 июля 2015, 08:13

      Фенеру удачи в следующем сезоне! И Сарай нагнуть в Дерби, очень эмоциональный матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 11 июля 2015, 06:57

      не "пополнилось",а пополнился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      kanuni 11 июля 2015, 05:01

      Фенер сильно усиляется,чемпионство Галатасарая помогло им уйти в отрыв,а это не дает покоя.Удачи "канарейкам",всей душой и сердцем за вас.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ > kanuni 11 июля 2015, 09:16

      Да, Фенер еще хочет подписать Рамиреса. Видимо Фенер собирается пройти как можно дальше в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 11 июля 2015, 01:14

      супер, нужен еще трансфер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 11 июля 2015, 01:13

      Удачи ему в Фенербахче...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11