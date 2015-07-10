Тетрадзе: "В гонке бомбардиров я бы поставил на Кокорина"

Бывший футболист сборной России, экс-тренер некоторых российских клубов Омари Тетрадзе предположил, что лучшим бомбардиром предстоящего сезона российской Премьер-Лиги станет нападающий "Динамо" Александр Кокорин.
"Сейчас очень сложно ответить на этот вопрос. Так, в прошлом чемпионате я ожидал большего от нападающего московского "Динамо" Александра Кокорина. Надеюсь, он серьeзный парень - сделает выводы. Так что я бы поставил на Кокорина", - цитирует тренера Sportbox.
Кокорин выступает за "Динамо" с 2008 года. В прошлом сезоне форвард провел в РФПЛ 27 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.
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Источник: Sportbox.ru