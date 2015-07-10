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Тетрадзе: "В гонке бомбардиров я бы поставил на Кокорина"

10 июля 2015, 00:52
81

Бывший футболист сборной России, экс-тренер некоторых российских клубов Омари Тетрадзе предположил, что лучшим бомбардиром предстоящего сезона российской Премьер-Лиги станет нападающий "Динамо" Александр Кокорин.

"Сейчас очень сложно ответить на этот вопрос. Так, в прошлом чемпионате я ожидал большего от нападающего московского "Динамо" Александра Кокорина. Надеюсь, он серьeзный парень - сделает выводы. Так что я бы поставил на Кокорина", - цитирует тренера Sportbox.
Кокорин выступает за "Динамо" с 2008 года. В прошлом сезоне форвард провел в РФПЛ 27 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр Тетрадзе Омари
Комментарии (81)
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рус фан
1436479870
Кокоша если в предстоящем сезоне без травм забьет голов 15 в РПЛ, то считаю снимет многие наветы на него, но увы в это с трудом верится.
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Cynic
1436481778
в гонке петросянов РПЛ я бы поставил на Набабкина
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juventus186
1436493912
Тогда Кокорину надо начать играть в футбол, а то Халк с Рондоном его обойдут пешком и будут стоять, смеясь над ним. А ежели и Дзюбиньо начнет хотя бы раз в два матча забивать, то он присоединится к смеющийся компании \"Халк+Рондон\"!!!
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post-navigator
1436503726
Любой рандомный Портнягин забьёт больше.
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50лет за Динамо
1436506963
Зазвездился он.
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Чикомас
1436509214
...или на Дзюбу. Один бомбардир забьет 3 за сезон, другой -2...
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Andrey-KScamapa
1436509931
он давал интервью под спайсом, не обращайте внимания
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LOpp
1436513031
скорей всего лучшим бомбардиром будет иностранец. со времен Павлюченко у нас нет качественных напов, одни клоуны.
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Felipe Rivera
1436515569
Не знал, что Халк идет замуж за Кокорина и берет его фамилию. Других вариантов для того, чтобы человек с фамилией \"Кокорин\" выиграл гонку бомбардиров, я не вижу.
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chichipuh
1436516687
Совсем Тетрадзе денег не жалко.... Нашел на кого поставить. Если только Кокорин снова в Анжи свинтит, там со Шпалычем будет шанс хоть штук 5-7 закатить.
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