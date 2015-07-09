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    Воронин: "Тимощук не закончит играть никогда"

    Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поделился своими мыслями о некогда партнере по жовто-блакитной команде Анатолие Тимощуке, который на днях перешел в казахстанский "Кайрат".

    "Тимоха, мне кажется, никогда не завершит карьеру. Еще с моим сыном поиграет. И слава Богу, он молодец. Коли здоровье есть, пусть бегает. Толик может приспособиться к любому чемпионату. Он любит новые вызовы. Главное, чтобы не было травм", - сказал Воронин.

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    Источник: ua.tribuna

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    09.07.2015 11:35
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +159

      КПР 10 июля 2015, 05:09

      До КОСТИ ЗЫРЯНОВА ему далеко!

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 22:35

      пока укры сами себя уничтожают, тот кто с головой, не сунется в самоуничтожающуюся.

      0
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 9 июля 2015, 19:51

      все заканчивают и он закончит!!!

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 9 июля 2015, 19:28

      Воронин сам играет еще?

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      Рейтинг: +35

      enot7000 9 июля 2015, 17:54

      вечный

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      Рейтинг: +78

      karnager 9 июля 2015, 16:47

      Тимощук вечен, как Тор. Сидеть на лавке до пенсии не очень сложно, поэтому сил у него еще вагон, травмы в лучшие годы миновали, мышцы не порваны, не перенапряжены. Короче, все пучком - я качком

      2
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      Рейтинг: +22

      zshrekzs > karnager 9 июля 2015, 18:59

      полностью согласен!не могу только понять как он в Баварию(эта мышь серая)попал

      1
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      Рейтинг: +78

      karnager > zshrekzs 11 июля 2015, 10:05

      Знаешь как обычно кастинги в Германии проходят? :)

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 9 июля 2015, 16:21

      Не очень хорошие перспективы в Кайрате

      0
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 9 июля 2015, 16:04

      А че Журин только хохляцкие новости штампует?это укропрофиль такой?

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      Рейтинг: +631

      mat73 9 июля 2015, 15:51

      Говорят, есть в планах соорудить специальную Лигу для футболистов до-преклонного, преклонного, и пост-преклоннгого возраста)))

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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 9 июля 2015, 15:43

      смотря в каком чемпе,у казахов пожалуй и сможет

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